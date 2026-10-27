¿Por Qué Los Protagonistas De Friends No Han Participado En El Documental De Netflix Sobre Matthew Perry? - NETFLIX

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

El de Matthew Perry (The One About Matthew Perry), la serie documental sobre la vida y trayectoria del actor y estrella de Friends, ya está disponible en Netflix, con su estreno coincidiendo prácticamente con el segundo aniversario de su muerte. Aunque el papel más icónico del intérprete y el que lo catapultó a la fama fue el de Chandler Bing en la mítica sitcom sobre seis amigos que viven en Nueva York, ninguno de sus cinco coprotagonistas ha participado en el documental.

Mary Robertson, la directora de El de Matthew Perry, ha revelado en declaraciones a The New York Times que se ofreció a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer aparecer en la serie, pero los actores que dieron vida a Rachel, Mónica, Phoebe, Joey y Ross, respectivamente, lo rechazaron.

“Sabemos que al reparto de Friends le encanta Matthew y que están de luto por él. Nos pusimos en contacto con ellos para proponerles que participaran. Decidieron no hacerlo”, explicó Robertson.

Cabe recordar que los protagonistas de Friends también rechazaron acudir al homenaje de Perry en la celebración de la 75.º edición de los premios Emmy en 2024. La productora ejecutiva de la ceremonia, Jeannae Rouzan-Clay, abordó en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter el motivo de la ausencia de todos ellos, aduciendo que aún lo tenían “muy reciente”.

"Estamos totalmente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que compañeros de reparto. Éramos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable", escribieron Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc y Schwimmer en un comunicado emitido días después del fallecimiento del actor.

¿QUIÉN APARECE EN EL DE MATTHEW PERRY?

Aunque los mencionados intérpretes no aparecen en el documental, su directora confirmó la participación de otras personas ligadas a Friends. “Me siento muy honrada por las aportaciones y las anécdotas que han compartido otras personas que trabajaron con Matthew en Friends: tenemos a Warren Littlefield, uno de los responsables de que se diera luz verde a Friends, y él cuenta que estaba presente en la sala cuando Matthew hizo la audición para el papel de Chandler”, expresó.

La realizadora adelantó que Littlefield “describe esa confianza inmediata en Matthew y esa sensación de seguridad, que es algo mágico”.

En la serie también aparece la hermana menor del actor, Mia Perry Bowick, que recordó la reacción de Perry al enterarse de que Chandler se enamoraría de Mónica, el personaje de Cox. “Ya no era solo el Chandler tonto de siempre. Eso le abrió muchas nuevas posibilidades interpretativas en cuanto a mostrar su lado tierno, romántico y vulnerable”, indicó.

El documental, que consta de tres episodios, incluye fotografías y vídeos inéditos procedentes del archivo personal de la familia del actor. Según la descripción de Netflix, recorre la trayectoria de Perry "desde sus inicios como una prometedora estrella de la comedia hasta convertirse en el hombre al que el mundo sigue recordando con cariño como su Friend favorito", al tiempo que aborda "nuevos detalles, contados con franqueza, sobre sus problemas personales y rinde homenaje al legado de honestidad y defensa de los demás que dejó tras de sí".

Perry falleció a los 54 años el 28 de octubre de 2023 por los efectos agudos de la ketamina. Tras las investigaciones, cinco personas fueron imputadas por facilitarle la droga al actor.