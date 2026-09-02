La serie documental sobre Matthew Perry llegará a Netflix en el segundo aniversario de su muerte

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

The One About Matthew Perry, la serie documental sobre la vida y trayectoria del actor y estrella de Friends, ya tiene fecha de estreno en Netflix: el 27 de octubre, coincidiendo prácticamente con el segundo aniversario de su muerte. El actor falleció a los 54 años el 28 de octubre de 2023 por los efectos de la ketamina.

"Me ha llevado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y contar lo que supuso querer a Matthew a lo largo de toda la complejidad de su vida; verlo como una persona en su conjunto, no solo como Chandler ni únicamente como alguien que tuvo que enfrentarse a una adicción", afirmó Mia Perry Bowick, la hermana del actor, en un comunicado recogido por Variety.

"Como su hermana, Matthew contribuyó a forjar la persona que soy hoy, la mujer que aspiro a ser y el trabajo al que he dedicado mi vida. Tenía un corazón enorme y un espíritu generoso y, hasta en sus momentos más oscuros, era capaz de hacerte reír y sentirte querido", señala.

En sus declaraciones, la hermana del actor confía en que "esta serie permita a todos los que le quisieron, tanto quienes le conocieron personalmente como quienes lo hicieron desde la distancia, comprender mejor quién era realmente y valorar aún más el legado que dejó tras de sí".

El documental, que constará de tres episodios, incluirá fotografías y vídeos inéditos procedentes del archivo personal de la familia del actor.

THE ONE ABOUT MATTHEW PERRY RECORRERÁ LA VIDA DEL ACTOR

Según la descripción de Netflix, la serie recorrerá la trayectoria de Perry "desde sus inicios como una prometedora estrella de la comedia hasta convertirse en el hombre al que el mundo sigue recordando con cariño como su Friend favorito", al tiempo que aborda "nuevos detalles, contados con franqueza, sobre sus problemas personales y rinde homenaje al legado de honestidad y defensa de los demás que dejó tras de sí".

Por ahora, se desconoce si alguno de los compañeros de Perry en Friends, donde interpretó al carismático Chandler Bing, aparecerá a lo largo de los tres episodios del documental. Sin embargo, Netflix señala que la producción contará con la participación de algunos de los "mejores amigos de toda la vida" del intérprete, así como de varios de sus "colaboradores creativos".

"Matthew Perry fue uno de los grandes genios de la comedia de nuestro tiempo", expresó la directora del documental, Mary Robertson, tal y como informa Variety. "A través de sus numerosas películas, series de televisión y trabajos sobre los escenarios, así como de su inolvidable interpretación de Chandler Bing, consiguió hacer reír a millones de personas, conectar con ellas y hacer que se sintieran un poco menos solas", añadió.

"También nos dio mucho más al hablar con valentía sobre su adicción. Sin embargo, el público solo conocía una parte de su historia. Por eso decidimos hacer esta serie: para que las personas que conocieron y quisieron a Matthew nos descubran al hombre que había detrás del personaje público", concluyó Robertson, quien dirigió Silencio en plató: El lado oscuro de la televisión infantil y fue productora de Framing Britney Spears.

Robertson, además de dirigir The One About Matthew Perry, ejerce como productora ejecutiva a través de su compañía Maxine Productions, en colaboración con Sony Pictures Television. Lisa Kalikow, Eli Holzman y Aaron Saidman son también productores ejecutivos, mientras que Lora Moftah figura como coproductora ejecutiva y Jessica Call como productora.