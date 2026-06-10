El médico que vendió ketamina a Matthew Perry apela su sentencia y dice que él era "solo su camello" - CONTACTO

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

El doctor Salvador Plasencia, uno de los cinco acusados en la investigación abierta tras la muerte de Matthew Perry, que falleció a los 54 años el 28 de octubre de 2023 por los efectos de la ketamina, ha apelado ahora a su sentencia. El médico fue condenado a dos años y medio de prisión por facilitarle la droga al actor de Friends, pero ha asegurado que actuó solo en calidad de traficante y no abusando de su profesión ni traicionando a un paciente.

"[Plasencia] No era más que un traficante de drogas", reza un documento de defensa al que ha tenido acceso TheWrap. "Por lo tanto, no hubo abuso de una posición de confianza ni uso de una habilidad especial", señala el escrito. Plasencia solicita así una nueva pena, argumentando que la que se le impusiera fue demasiado severa, considerando que no estaba ejerciendo de médico al facilitar la ketamina al intérprete.

Cabe recordar que, aunque el médico acabó aceptando declararse culpable de haber suministrado ketamina al actor sin un propósito médico legítimo en las semanas previas a su fallecimiento, en un primer momento se declaró inocente. De hecho, las autoridades alegaron que, durante la investigación, trató de encubrir el delito inventando un "plan de tratamiento" falso para Perry.

Por otro lado, mientras que al ser imputado Plasencia declaró haber fallado al actor y su familia, apuntando que "debería haberlo protegido", ciertos mensajes que salieron a la luz dejaron claras sus intenciones de aprovecharse del historial de adicción del actor y de su interés por conseguir la droga. "Me pregunto cuánto pagará este imbécil", rezaba el texto incriminatorio.

LAS CONDENAS DE LOS OTROS ACUSADOS

Aparte de Plasencia, otras cuatro personas fueron acusadas y juzgadas por la muerte de Perry. Kenneth Iwamasa, asistente personal y amigo del intérprete, ha sido el último en recibir la sentencia, siendo condenado hace solo un par de semanas a tres años y cinco meses de cárcel y al pago de una multa de 10.000 dólares por suministrar repetidamente ketamina al actor, incluidas las dosis responsables de su fallecimiento.

Jasveen Sangha, apodada por la Fiscalía como la Reina de la Ketamina, fue sentenciada a 15 años de prisión; Erik Fleming, que suministró viales de la droga, recibió una pena de dos años y el doctor Mark Chavez, que entregó ketamina a Plasencia, fue sentenciado a ocho meses de arresto domiciliario, 300 horas de servicios comunitarios y tres años de libertad bajo supervisión judicial.