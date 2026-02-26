Dragon Ball cumple 40 años: Todas las series del histórico anime en orden cronológico - CULTURAOCIO

Dragon Ball está de celebración. La histórica y longeva obra creada por el fallecido Akira Toriyama cumple 40 años. Su primera entrega fue publicada originalmente en la revista Shonen Jump el 20 de noviembre de 1984. Desde entonces Goku, Krilin, Piccolo, Vegeta y compañía han acompañado a varias generaciones con diversas series, películas y videojuegos.

Tanto, que el timeline de la saga se ha vuelto un poco confuso, aunque siempre hay un modo correcto para no perderse en la cronología. El manga original de Dragon Ball se publicó entre 1984 y 1995. Sin embargo, para su adaptación televisiva, Toei Animation decidió dividirlo en diferentes etapas, siendo la más popular, y la más longeva, Dragon Ball Z, con un total de 291 episodios, que abarcan desde la saga de los Saiyan hasta la saga de Buu, pasando por Freezer, Célula o los androides C17 y C18.

Tiempo después, y ya sin la implicación de Toriyama, se estrenó Dragon Ball GT, una serie que revolucionó por completo el universo de Goku y sus amigos. En los últimos años los videojuegos también han influido en la narrativa principal de la historia de los Saiyan, que gracias a películas como Dragon Ball Super Broly (2018) o Dragon Ball Super: Super Hero (2022), las recientes series Dragon Ball Super y Dragon Ball Daima (2024) gozan todavía de gran popularidad.

Este es el modo correcto de ver todas las series de Dragon Ball en orden cronológico, dejando fuera las películas consideradas OVAs, ya que, con la excepción de La batalla de los Dioses, La resurrección de Freezer y Broly, no forman parte del canon oficial de la historia.

DRAGON BALL (1986-1989)

Emitida entre 1986 y 1989, la primera serie de Dragon Ball seguía las andanzas de Goku en su infancia destacando su formación con Mutenroshi en la Kame House. Se mantuvo muy fiel al manga y, a diferencia de sus continuaciones, casi no hubo episodios de relleno, para que cada episodio fuese clave en la progresión de la historia. En total, consta de 153 capítulos.

DRAGON BALL Z (1989-1996)

Dragon Ball Z es una continuación de la serie original, que recibió nuevo nombre y lavado de imagen para aumentar su popularidad. El episodio piloto, estrenado tan sólo una semana después del final de su predecesora, fue pensado como el final de Dragon Ball, y no como el inicio de una nueva etapa.

Pese a todo, la serie conquistó rápidamente al público al centrarse en la madurez de Goku y Vegeta y en su integración definitiva en la vida terrenal. La producción se extendió a lo largo de 291 episodios.

DRAGON BALL GT (1996-1997)

Después de la saga de Buu, Toriyama decidió abandonar Dragon Ball. Pero Toei creyó que aun había mucha historia de los Saiyans por explorar. Así surgió Dragon Ball GT, que vio a Goku convertido en niño de nuevo, y trajo consigo la Fase 4 de los Super Saiyan.

Al no estar basada en el manga original de Akira Toriyama, Dragon Ball GT se considera una continuación directa de los dos primeros animes, pero no forma parte del canon oficial de la historia principal. Más bien funciona como un desenlace concebido para la adaptación de Toei Animation. La serie cuenta con un total de 64 episodios.

DRAGON BALL KAI (2009-2011)

Para celebrar el 20 aniversario de Dragon Ball Z, Toei decidió lanzar esta nueva versión de las sagas más célebres del anime y en el que se recortaron los capítulos de relleno además de remasteriza algunas de las secuencias más espectaculares con intención de que la serie se pareciese todo lo posible al manga. Los 291 capítulos originales de Z se resumen en Kai en un total de 167.

DRAGON BALL KAI: THE FINAL CHAPTERS (2014-2015)

Dragon Ball Z Kai: The Final Chapters se estrenó como la etapa final de la remasterización de Dragon Ball Kai, con el objetivo de adaptar el arco definitivo de la historia. Sin embargo, el despido del compositor Kenji Yamamoto, responsable de la supervisión musical en la etapa anterior, repercutió negativamente en la producción y provocó un descenso tanto en la calidad percibida como en la popularidad de esta última parte.

The Final Chapters abarca la saga de Buu y consta de 61 episodios en su emisión original en Japón, cifra que se amplió a 69 capítulos en su edición en DVD.

DRAGON BALL SUPER (2015-2018)

Dragon Ball Super tuvo un accidentado lanzamiento que fue duramente criticado por los fans por la mala calidad de su animación. Pese a ello, el anime terminó convirtiéndose en un digno sucesor de Z. Comenzado por la saga de Black Goku, la serie canónica se extiende hasta el Torneo de Poder, donde quedó zanjada hasta el estreno de la película Dragon Ball Super: Broly. En total, 131 episodios que comienzan ocho meses después del final de la saga Buu.

SUPER DRAGON BALL HEROES (2018-2024)

Super Dragon Ball Heroes es una serie atípica compuesta por episodios de corta duración que funcionan como material promocional para la franquicia de videojuegos de Dragon Ball en Japón. Se caracteriza por su total libertad creativa, introduciendo nuevas transformaciones y fusiones de personajes emblemáticos sin restricciones narrativas. Debido a este enfoque, queda al margen del canon oficial del anime. En total, cuenta con 56 episodios.

DRAGON BALL DAIMA (2024)

Estrenada en 2024, Dragon Ball Daima abrió una nueva era en la saga protagonizada por Goku. Ambientada años antes del arco del Mundo Pacífico, la serie vio al Saiyan, Vegeta, Piccolo y compañía convertidos en infantes a razón de un deseo que el dragón Shenron le concedió al malvado Gomah del Reino de los Demonios. La serie, que contaba con muchos espacios en blanco para desarrollar su trama también reveló el origen de las fusiones o el auténtico nombre de Piccolo. En total cuenta con 20 episodios.