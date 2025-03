El final de Dragon Ball Daima se despide con el Kamehameha más espectacular de la saga de Akira Toriyama

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Dragon Ball Daima ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos del manga y anime creado por Akira Toriyama desde su estreno en octubre de 2024. El vigésimo y último episodio de la serie ha estado marcado por el épico enfrentamiento entre Goku y el actual rey de los demonios, Gomah, y también por un Kamehameha tan espectacular que ya se considera el mejor y más impresionante de toda la franquicia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras alcanzar su forma de Super Saiyan 4, Goku se enfrenta a Gomah. En este estado, que surge de la habilidad de un guerrero para invocar el poder de los Grandes Simios Dorados, Gomah, aunque considerablemente poderoso, no tiene nada que hacer ante la fuerza y destreza de Goku, especialmente después de haber recuperado su estado adulto.

Sin embargo, el Tercer Ojo convierte al rey de los demonios en un ser prácticamente invulnerable e invencible. Durante el combate, Goku concentra su ki, su aura comienza a volverse morada y ejecuta un colosal Kamehameha al mismo tiempo que Gomah lanza su ataque contra el Saiyan. En ese instante, puede verse cómo un halo de color rojo carmesí envuelve al ataque de Goku, lo que recuerda al Kamehameha 10x. Su embestida es tan poderosa que atraviesa la defensa de Gomah, destruyéndola completamente e hiriéndolo casi del mismo modo que cuando de un golpe atravesó el pecho del Rey Demonio Piccolo siendo un niño en la serie original.

Pero lejos de detenerse, el Kamehameha de Goku sigue avanzando hasta atravesar los tres niveles del Reino Demoníaco. Es entonces cuando puede verse la silueta de Gomah con el boquete que el ataque de Goku le ha dejado al atravesar su pecho, dejando claro que este es un golpe decisivo y simbólico.

En este sentido, el Kamehameha funciona como un "puente" que une los tres mundos demoníacos, los cuales habían permanecido aislados hasta que Goku, con su ataque, destruye la barrera que los separaba. Es decir, estos tres mundos que necesitaban los recursos de los demás para sobrevivir ahora pueden hacerlo gracias al Kamehameha del Saiyan.

Por tanto, ahora el Tercer Mundo Demoníaco, que no tenía aire puro, es respirable. Y el Primer Mundo Demoníaco, cuya atmósfera era tan calurosa que era casi imposible vivir allí, ahora tiene agua. No obstante, el ataque del Saiyan no basta para detener a Gomah, quien acaba recibiendo por sorpresa un brutal golpe de Majin Kuu en la parte posterior de la cabeza, derrotándolo. Sin embargo, aunque Goku no asesta el golpe final, la victoria sigue siendo suya.

La técnica del Kamehameha fue la primera que se mostró en Dragon Ball. Este ataque de energía inconmensurable, desarrollado por el maestro Muten Roshi, fue el primero que Goku aprendió y, a lo largo de los años, ha ido perfeccionando, utilizándolo habitualmente para derrotar a sus enemigos.

A lo largo de los diferentes arcos y entregas de la franquicia, ha habido otros memorables Kamehamehas, como cuando el Saiyan se enfrentó a Vegeta en el capítulo 31 de Dragon Ball Z. Pero tal vez el más recordado por los fans es el que Goku y su hijo Gohan lanzan juntos contra Perfect Cell para salvar al mundo de la amenaza del androide creado por Gero.