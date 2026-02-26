40 años de Dragon Ball: 40 cosas que (quizá) no sabías de Goku, Vegeta y compañía

Archivo - Dragon Ball: 40 cosas que (quizá) no sabías de Goku, Vegeta y compañía - MILAGROS GONZALEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Dragon Ball, el manga y anime más famoso de Akira Toriyama, que lleva acompañado a millones de niños (y no tan niños) generación tras generación, cumple 40 años.

El 26 de febrero de 1986 la cadena japonesa Fuji Television, producida por Toei Animation, emitió el primer capítulo de Dragon Ball. Entonces arrancó la historia del pequeño Goku, un niño fuera de lo común cuya naturaleza audaz y despreocupada lo lleva a convertirse en el luchador más poderoso del universo... y a salvar el mundo en no pocas ocasiones.

En su camino, Goku conocerá a Bulma y Krilin, su inseparable compañero. Juntos, iniciarán la búsqueda de las siete misteriosas bolas de dragón.

Con motivo de su 40 aniversario repasamos 40 cosas que quizá no sabías sobre Goku, Vegeta, Krilin y compañía a lo largo de todas sus series: Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, y Dragon Ball Daima.

1. CONTANDO KAMEHAMEHA'S

Goku ha realizado lo largo de su historia en el anime un total aproximado de 158 veces su mítico y demoledor ataque de energía.

2. SUPER GUERRERO CAÍDO

En 2020, el actor canadiense Kirby Morrow, quien daba voz a Goku en la versión de Dragon Ball Z para Canadá y Reino Unido, murió a los 47 años.

3. EL PEINADO DE BULMA

Bulma experimenta con un total de hasta 20 peinados distintos a lo largo de todo el anime demostrando una mayor indecisión sobre su aspecto que Anne Igartiburu presentando cualquier gala.

4. EL PERSONAJE FAVORITO DE TORIYAMA

Toriyama, quien falleció en marzo de 2024, a los 86 años, debido a un hematoma subdural agudo, señaló a Piccolo como su personaje favorito ("Es un cliché cuando los tipos malos se convierten en buenos, pero sienta realmente bien dibujarlo").

5. HITLER TUVO SUS MINUTOS DE GLORIA

En la película Dragon Ball Z: Fusion Reborn, el conocido dictador nazi aparece, hasta que termina siendo derrotado por Goten y Trunks.

6. LAUNCH, VÍCTIMA DEL OLVIDO

Launch, que apareció durante la primera serie basada en el anime, no repitió en la segunda porque Akira Toriyama olvidó que existía.

7. LA INÉDITA VERSIÓN DE VEGETA

La transformación de Vegeta en Super Saiyan de nivel 3 apareció por primera vez en 2009 en el videojuego Dragon Ball Z: Dragon Battlers, sólo lanzado en Japón.

8. LOS ANDROIDES TENÍAN NOMBRE

Los célebres androides C-17 y C-18 creados por el doctor Gero que aterrorizaron a la Tierra en una de las fases de Dragon Ball Z tienen nombre: Lapis y Lazuli respectivamente, como la gema preciosa.

9. GOKU VS FREEZER

El famoso combate entre Goku y Freezer duró en televisión un total de 3 horas y media, convirtiéndolo en la lucha más larga de la historia del anime.

10. VEGETA ES 'HUMANO'

Vegeta, el orgulloso e iracundo príncipe de los Saiyas, uno de los guerreros más poderosos del universo, tiene miedo a los gusanos.

11. FINAL ALTERNATIVO

En un desenlace bastante más oscuro, un final alternativo de Dragon Ball Z mostraba cómo el Perfecto Célula asesinaba a Trunks del futuro, quien era el último saiyano vivo. Con su muerte, no solo se consumaba la extinción de los saiyanos, sino también la desaparición de la humanidad.

12. LOS PEINADOS IMPERTURBABLES

Al contrario que los cabellos humanos, el peinado de los Saiyan siempre permanece igual. Probablemente al lector le gustaría conocer que marca de gomina utilizan.

13. LA FRENTE DE KRILIN

Los enigmáticos 6 puntos de la frente de Krilin son quemaduras de incienso que sufrió durante su primer entrenamiento para ser monje en el templo de Orin.

14. LAS MUJERES NAMEKIANAS

Desafortunadamente para Piccolo y los namekianos a los que representa, no hay mujeres de su especie debido a su reproducción asexual y al hecho de que den a luz expulsando huevos de su boca.

15. EL PODER DE BROLY

El mítico Super Saiyan nació con un nivel de poder (unidades de combate o niveles de Ki) de 10.000, es decir, que siendo bebé era más poderoso que Piccolo (322), Goku (334) y Raditz (1500) combinados.

16. VISIÓN DOBLE

Goku y Yajirobe aparecen por error en dos ocasiones cuando se alinea los libros manga en orden.

17. LA EDAD DEL MAESTRO ROSHI

Durante Dragon Ball Z, el Maestro Roshi (también conocido como Muten Roy) tiene 354 años a pesar de ser humano. Esto se debe a que Roshi bebe un elíxir de la inmortalidad según explica el manga. Probablemente lo compartiese con Jordi Hurtado.

18. EL HERMANO DE TRUNKS

Vegeta y Bulma le dieron a Trunks una hermana de nombre Bra, que pasó a tener un desarrollo como personaje secundario en Dragon Ball GT.

19. NARUTO Y DRAGON BALL

La cara de Chaoz, el compañero de Ten Shinhan, aparece como una máscara en el manga de Naruto.

20. YAMCHA Y LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

El apesadumbrado personaje de Yamcha siempre pierde en los cuartos de final de los torneos de artes marciales. La selección española tenía la maldición de Yamcha hasta su victoria en el Mundial de Sudáfrica en 2010... y la gente sin saberlo.

21. EL TORNEO MUNDIAL DE ARTES MARCIALES

A pesar de que es el guerrero más poderoso de los Saiyajins, Goku solo ha ganado el prestigioso torneo de artes marciales en una ocasión.

22. LA VOZ DE GOKU

En el doblaje japonés, Masako Nozawa ha dado voz a Goku tanto en videojuegos como en el anime, siendo la última vez en Dragon Ball Daima.

23. PICCOLO, EL GUERRERO MÁS PODEROSO

Durante cierto tiempo, el namekiano fue el guerrero Z más fuerte, superando incluso a Goku y Vegeta, tras la fusión de Piccolo con Kami.

24. CENICIENTA EN DRAGON BALL

Los nombres de los personajes Bibidi, Babidi y Buu fueron tomados del famoso conjuro de Cenicienta.

25. NO ERA FAN

En 2009, James Wong estrenó la película en imagen real Dragon Ball Evolution, con Justin Chatwin en el papel de Goku y James Marsters como Piccolo. El propio director reconoció que, hasta que asumió el proyecto, nunca había visto un episodio de la serie ni leído el manga original creado por Akira Toriyama.

26. LOS MIEDOS DE GOKU

Por sorprendente que parezca, Goku tiene un temor comprensible a las agujas y la comida de hospital.

27. LA MADRE DE GOKU

Gine es la esposa Saiyajin de Bardock y madre de Kakarotto (Goku) y Raditz. También fue una guerrera que formó parte del ejército de Freezer antes de retirarse a la distribución de carne.

28. EL CRECIMIENTO DE LOS NAMEKIANOS

Los namekianos, como Piccolo, tienen un crecimiento mucho más rápido que los saiyanos o los humanos. Por ese motivo, Piccolo alcanza su desarrollo completo en muy poco tiempo y, con apenas tres años, ya está físicamente maduro cuando se enfrenta a Goku en el Torneo Mundial de Artes Marciales.

29. EL NUDISMO NO ES TABÚ

En la versión manga de Dragon Ball, las escenas de desnudo aparecen con cierta frecuencia, sobre todo las protagonizadas por Bulma.

30. GOTEN, PROTAGONISTA MALOGRADO

Inicialmente, el personaje de Goten se concibió con la intención de sustituir en el rol principal a Goku. Pero, como bien se demostró en el tramo final de Dragon Ball Z, los fans no lo aprobaron.

31. FORMA PARTE DE UN UNIVERSO COMPARTIDO

Akira Toriyama decidió que las distintas sagas de Dragon Ball compartieran universo con otra de sus obras, Dr. Slump. De este modo, la entrañable Arale ha llegado a aparecer junto a Goku y Vegeta, e incluso ha tenido presencia en Dragon Ball Super como personaje adulto. Por su parte, Goku también ha visitado Villa Pingüino, el escenario principal de Dr. Slump.

32. INSPIRADA EN UN RELATO CLÁSICO

La historia de Goku en Dragon Ball está inspirada en la novela clásica china Viaje al Oeste, una obra de autor anónimo. En ella se narra el viaje del monje budista Xuanzang, quien emprende una peregrinación hacia la India acompañado por tres compañeros inmortales: Sun Wukong, un rey mono; Sha Seng, un espíritu del agua; y Zhu Bajie, un cerdo. Juntos recorren el camino para recuperar antiguos textos sagrados.

En la versión de Toriyama, los personajes están reinterpretados: el papel del monje está representado por Bulma; el del mono, por Goku; el del espíritu del agua, por Yamcha; y el del cerdo, por Oolong.

33. GOKU PIADOSO

Aunque Son Goku, durante su infancia, sí derrotó de forma definitiva a varios villanos, en su etapa adulta dejó de recurrir a la muerte como método para acabar con sus enemigos. Pero en la saga de Majin Buu, vuelve a enfrentarse a una situación en la que termina acabando con la vida de dos de los antagonistas.

34. LAS REGLAS DE LAS BOLAS DE DRAGÓN

Las bolas de dragón tienen unas normas específicas en cuanto a la resurrección. No pueden devolver la vida a personas que hayan muerto por causas naturales ni a quienes hayan fallecido hace más de un año. Además, su capacidad para cumplir deseos depende del planeta en el que se encuentren, ya que cada conjunto de esferas está vinculado a su propio creador y sistema de reglas.

35. UNA SAGA TAQUILLERA

Con 21 largometrajes estrenados en cines, Dragon Ball es la cuarta saga cinematográfica más exitosa de la animación japonesa, con una recaudación total de más de 759 millones de dólares entre todos sus títulos, siendo su más reciente filme Dragon Ball Super: Super Hero, estrenado en 2022.

36. EL BIGOTE DE VEGETA

Por extraño que pueda resultar, Vegeta llevó un enorme bigote durante el primer arco de Dragon Ball GT que... evidentemente terminó siendo eliminado a petición de su hija Bra.

37. TODAS LAS VECES QUE HA MUERTO KRILIN

Krilin, el mejor amigo de Goku ha muerto un total de cuatro veces en la historia del anime. Una de ellas siendo convertido en chocolate y devorado por Majin Bu en la saga de Buu.

38. LA TRANSFORMACION DE SUPER SAYIAN 4 EN DRAGON BALL DAIMA ES CANON

Estrenada en octubre de 2024, Dragon Ball Daima introdujo de forma canónica la transformación en Super Saiyan 4 en los personajes, aunque en esta ocasión la utilizaron en sus versiones infantiles.

39. EL ORIGEN DE LA ZETA EN EL TÍTULO DE DRAGON BALL Z

Un dato que probablemente muchos desconozcan es el origen de la 'Z' en el título de Dragon Ball. Según explicó en su momento Toriyama durante una entrevista para la guía de episodios Japón TV Anime Guide: Dragon Ball Z Son Goku Densetsu, se incluyó para indicar que la historia de Goku estaba terminando.

40. EL PRIMER DESEO QUE CONCEDIÓ EL DRAGÓN SHENRON

A lo largo de sus distintas apariciones en el anime, el Dragón Shenron ha concedido muchos y variopintos deseos. Sin embargo, Oolong fue el primero al que concedió uno en Dragon Ball. Concretamente unas braguitas, con lo que consiguió frustrar los malvados planes del siempre pérfido Pilaf.