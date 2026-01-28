Magnifico regalo de Hans Zimmer a todos los fans de Dragon Ball

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Tras el final de su emisión en 2018, Dragon Ball Super vuelve con The Galactic Patrol, una continuación directa que adaptará el arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica del manga, además de con Beerus, una edición remasterizada del anime centrada en la trama del Dios de la Destrucción. Todo ello se anunció durante la celebración del 40.º aniversario de Dragon Ball, un evento que también presentó un homenaje a la franquicia con un vídeo conmemorativo cuya música firma el mismísimo Hans Zimmer.

El tributo, de poco más de cinco minutos de duración, abre con el origen de Goku tal y como se reinterpreta en Dragon Ball Super y, a continuación, repasa su trayectoria a lo largo de la saga. El corto combina diferentes técnicas de animación para trasladar a la pantalla la expresividad del manga de Akira Toriyama, pero el apartado que más ha llamado la atención es su banda sonora.

Zimmer, figura capital de la música en el cine con partituras como Interstellar, Gladiator, Piratas del Caribe o la trilogía de El caballero oscuro, ha compuesto una pieza nueva, Infinite Future, que acompaña al homenaje con un tono solemne y épico. El nominado a doce Oscar y ganador de dos estatuillas, la primera por El rey león y la segunda por Dune, ha expresado su "auténtica alegría de formar parte de este proyecto tan especial".

"Feliz 40.º aniversario, Dragon Ball. Inspirándome en las increíbles ilustraciones de Akira Toriyama y en la impresionante animación de este vídeo, he disfrutado enormemente componiendo la música. Ha sido una experiencia emocionante e inolvidable. A los fans de Dragon Ball de todo el mundo, espero de corazón que lo disfrutéis", señala Zimmer en un comunicado oficial recogido por la web oficial de Dragon Ball.

La participación de Zimmer, que compondrá la banda sonora de la serie de Harry Potter, adquiere un peso añadido al contrastarlo con los proyectos que ha rechazado recientemente. En 2022, el compositor de 68 años reveló que había declinado ofertas para trabajar con el Universo Cinematográfico Marvel, lo que convierte su aportación a Dragon Ball en un gesto especialmente llamativo para una franquicia que celebra cuatro décadas de historia.