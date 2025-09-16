El descubridor de Akira Toriyama carga contra Dragon Ball Daima: "Es anime basura"

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Kazuhiko Torishima, el primer editor de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, y figura clave en los inicios del icónico manga, ha desatado la polémica al calificar Dragon Ball Daima, el último proyecto en el que trabajó Toriyama, como "una basura". Sus palabras llegan meses después del final de la serie y han reavivado el debate sobre el rumbo de la franquicia tras la muerte de su creador en 2024.

En una intervención reciente en el canal de YouTube KosoKoso, Torishima expresó su fuerte rechazo a la serie: "Dragon Ball Daima fue una basura de anime". La cita circula en redes sociales en inglés a partir de la traducción compartida por un usuario identificado en X como sandman, pues el vídeo original, de más de dos horas de duración, está en japonés y sin subtítulos.

En esa misma charla, Torishima lamenta que no exista una serie dedicada íntegramente a Vegeta, lo que avivó las discusiones entre el fandom sobre el potencial del personaje: "Sería mejor producir una historia de Vegeta que Dragon Ball Super".

Que Torishima tache Daima de "basura" ha sorprendido incluso a quienes conocen su estilo directo. En clave editorial, su reclamación de una serie de Vegeta encaja con un anhelo recurrente del fandom por explorar el arco de orgullo, culpa y redención del príncipe saiyano fuera de la sombra de Goku. Su desdén por Daima también se interpreta como rechazo a un tono más ligero y nostálgico frente a un enfoque serio centrado en Vegeta.

Considerado como su descubridor, Torishima fue editor de Toriyama durante Dr. Slump y los inicios de Dragon Ball en Shonen Jump, impulsó colaboraciones como Dragon Quest y llegó a ser editor jefe de la revista antes de ocupar cargos directivos en el grupo editorial. Su apodo Mashirito inspiró al villano Dr. Mashirito en Dr. Slump, un guiño que ilustra su influencia y su carácter crítico en la obra de Toriyama.

En los últimos años se ha prodigado en charlas y entrevistas donde comparte opiniones tajantes sobre éxitos del shonen, desde One Piece hasta Kimetsu no Yaiba.

Anunciada en 2023 y emitida entre octubre de 2024 y febrero de 2025, Dragon Ball Daima contó con historia y diseños de Toriyama y con su supervisión del anime. La trama sitúa los hechos seis meses después de la saga de Buu: el nuevo monarca del Reino de los Demonios, Gomah, recurre a las bolas de dragón para revertir a Goku y sus aliados a niños y secuestra a Dendé, obligando a los héroes a internarse en el inframundo demoníaco. La serie recupera transformaciones como Super Saiyan 3 y reintroduce Super Saiyan 4 en una versión canonizada para el proyecto.