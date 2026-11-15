Daniel Radcliffe no sabe si verá la serie de Harry Potter... Y su razón es bastante estúpida - WARNER/HBO

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

Harry Potter y la piedra filosofal llegará el 25 de diciembre a HBO Max. Daniel Radcliffe, quien interpretó en la gran pantalla a lo largo de ocho películas al mago creado por J. K. Rowling, ha admitido que no sabe si verá la serie, y el motivo es de lo más sorprendente.

"La verdad, no sé si lo haré. Ya he participado en bastantes cosas de Harry Potter y, además, es que ni siquiera veo la televisión", afirmó Radcliffe en una entrevista con Associated Press.

"No he visto Breaking Bad, ni Mad Men", continuó. "Tampoco he visto algunos de los grandes clásicos. Así que, no sé, es que ocho horas son muchas horas para ver cualquier cosa", reflexionó Radcliffe.

De este modo, el actor deja claro que no tiene nada en contra de la serie, sino que, en realidad, no pasa demasiado tiempo frente al televisor.

RADCLIFFE ESPERA PODER CONOCER A MCLAUGHLIN

Además, según explicó, Radcliffe se negó a dar consejos a Dominic McLaughlin, quien dará vida en la ficción de HBO Max a Harry Potter, para no influir en la manera en que el joven intérprete construya su propia versión del personaje, una postura que ya ha defendido en otras ocasiones. No obstante, Radcliffe aseguró que le gustaría poder conocer a McLaughlin algún día.

Asimismo, vale la pena señalar que Leo Bill, Andrew Brooke y Daniel Fearn interpretarán, respectivamente, en la serie a Nick Casi Decapitado, el fantasma de Gryffindor; al Barón Sanguinario, el fantasma de Slytherin; y al Fraile Gordo, el fantasma de Hufflepuff. Por su parte, Laura Smyth y David Threlfal serán quienes den vida en la ficción a la Señora Gorda, el retrato en movimiento que vigila la entrada a la sala común de Gryffindor, y al Sombrero Seleccionador, que determina la casa de los alumnos de primer año en Hogwarts.

"Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso es lo que le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura. Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry debe encontrar el coraje para demostrar su valía frente al mago más oscuro de todos", reza la sinopsis de la primera temporada.

La serie también está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Warwick Davis como Filius Flitwick, Sirine Saba como Pomona Sprout, Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Luke Thallon como Quirinus Quirrell y Katherine Parkinson como Molly Weasley, entre otros muchos.