La serie de Harry Potter muestra un nuevo vistazo al castillo de Hogwarts - HBO MAX

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

La adaptación a la pequeña pantalla de Harry Potter y la piedra filosofal llegará a HBO Max el 25 de diciembre. Mientras se aproxima la fecha de estreno, la plataforma ha lanzado un póster de la serie que ofrece un nuevo vistazo al castillo de Hogwarts.

Esta imagen publicada por HBO Max en Instagram muestra un plano detalle del rostro de Harry Potter (Dominic McLaughlin) con sus gafas.

Tal y como puede apreciarse, su lente izquierda revela que está contemplando el castillo de Hogwarts, el cual tiene las luces de todas sus instalaciones encendidas.

La publicación, además, va acompañada de la frase “Everyone in our world will know his name” (Todos en nuestro mundo conocerán su nombre) y Harry aparece identificado en el póster como “el niño que sobrevivió”, en referencia al apodo por el que se le conoce en el mundo mágico.

Aunque el castillo apenas se distingue en el reflejo, cabe esperar que el Hogwarts de la nueva serie conserve un aspecto similar al de las películas originales, ya que su diseño también está presente en las atracciones de Universal Studios y en el recorrido turístico por los estudios Leavesden, en Reino Unido.

En todo caso, si finalmente se producen cambios significativos, podría ser una señal de que el equipo creativo de la serie pretende ofrecer una visión diferente de la historia respecto a la saga cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe.

LA SERIE CORREGIRÁ UN ERROR RELACIONADO CON LOS PADRES DE HARRY

Por otro lado, HBO Max anunció que Harry Gilby (Tolkien) interpretará en la serie a Charlie Weasley, mientras que Jasper Talbot y Hannah Chinn serán los encargados de dar vida a James y Lily Potter, respectivamente.

Llegados a este punto, la presencia de los padres de Harry permitirá corregir una cuestión relacionada con la edad de ambos, mientras que la incorporación de Charlie supondrá dar protagonismo en pantalla a un personaje que no aparece en ninguna de las películas.

"Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso es lo que le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura.

Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry debe encontrar el coraje para demostrar su valía frente al mago más oscuro de todos", reza la sinopsis de la primera temporada.

La serie también está protagonizada por Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Warwick Davis como Filius Flitwick, Sirine Saba como Pomona Sprout, Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Luke Thallon como Quirinus Quirrell y Katherine Parkinson como Molly Weasley, entre otros muchos.