¿Cuándo Se Estrena La Temporada 4 De La Casa Del Dragón? - HBO MAX

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de La Casa del Dragón ha llegado a su inevitable desenlace con su octavo y último episodio, repleto de giros inesperados, grandes revelaciones y un final de lo más devastador. Con una cuarta entrega ya confirmada, la inevitable pregunta que surge entre los fans es... ¿Cuándo aterrizarán los nuevos episodios de la serie en HBO Max?

A finales del pasado noviembre, HBO anunció, además de una segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos, que llegará a la plataforma en 2027, la renovación de La Casa del Dragón por una cuarta temporada, prevista para 2028.

Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado una fecha de estreno de esa última entrega y el rodaje de los nuevos episodios ni siquiera ha comenzado.

¿CUÁNDO LLEGARÁ LA ÚLTIMA TEMPORADA DE LA CASA DEL DRAGÓN?

No obstante, teniendo en cuenta que todas las temporadas de La Casa del Dragón han desembarcado en la plataforma en verano -la primera en agosto y las dos siguientes en junio-, todo apunta a que la cuarta seguirá la misma línea y llegará también en esas mismas fechas.

Si finalmente se cumplen estas previsiones, los espectadores tendrán que afrontar una nueva espera de dos años entre temporadas, algo que se ha convertido en una constante en la actual era del streaming. Por otro lado, todo apunta a que la cuarta temporada será también la última de la ficción.

En una rueda de prensa celebrada en 2024 tras el final de la segunda temporada, el creador de La Casa del Dragón, Ryan Condal, confirmó que la serie tendría cuatro temporadas. Una idea que ha vuelto a reafirmar durante la promoción de la tercera entrega.

"No puedo hablar por todos los demás implicados en la serie, HBO y demás, pero sí, ese es claramente mi plan", afirmó entonces Condal a Entertainment Weekly.