La Casa del Dragón 3x08 cambia radicalmente la historia de Aegon y Aemond: ¿Cómo afectará a la temporada 4? - HBO MAX

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

Si bien el octavo y último episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón se centra en la Batalla de Ladera, también se detiene en sucesos que, pese a desarrollarse lejos de la contienda, resultan igualmente importantes para el devenir de la guerra. Así, el capítulo dedica unos momentos a Aegon y Aemond Targaryen, preparando su papel en la siguiente temporada y desviándose (de nuevo) de lo narrado en Fuego y Sangre.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Ni Aegon ni Aemond han tomado parte activa del conflicto en los últimos episodios, con el primero huyendo junto a Larys y el segundo curándose de sus heridas en Harrenhal, con Alys Ríos. No obstante, es de esperar que ambos vuelvan a presentar batalla contra los Negros en la próxima entrega, reeditando, de forma totalmente sorprendente, su alianza.

Y es que, en el capítulo final de la temporada 3, Aegon llega a Harrenhal montado sobre el maltrecho pero aún letal Fuegosol, en una espectacular entrada que confunde a su hermano, que le daba por muerto. "Estoy vivo, imbécil", proclama Aegon tras darle una bofetada.

Aunque el personaje de Tom Glynn-Carney había expresado anteriormente sus intenciones de matar a su hermano menor en venganza por lo ocurrido en Reposo del Grajo, cuando al fin lo tiene enfrente cambia de parecer. Por un lado, encuentra a un Aemond muy cambiado, que en vez de luchar por su vida, admite que merece la muerte por haberse vuelto contra él y, por otro, se da cuenta de que podría serle de utilidad para imponerse no solo a Rhaenyra sino también a Daeron y Ormund.

EL DESTINO DE AEGON Y AEMOND TARGARYEN EN FUEGO Y SANGRE

Cabe apuntar que el encuentro entre los dos hijos mayores de Viserys y Alicent no se basa en ningún pasaje de Fuego y Sangre, por lo que es un ejemplo más de cómo La Casa del Dragón se desvía del material original. Se trata de un cambio menor pero que podría complicar la narrativa, que ya parecía haber sellado el destino de ambos.

En la novela de George R. R. Martin, los hermanos Targaryen siguen caminos separados y no vuelven a cruzarse. Aemond permanece en Harrenhal y muere junto a Vhagar cerca de allí, en un enfrentamiento con Daemon y Caraxes (que tampoco salen con vida de la lucha) sobre el Ojo de Dioses.

En cuanto a Aegon, en el libro toma el control de Rocadragón y, cuando Rhaenyra cae en sus garras, la mata (un hecho histórico que ya adelantaba Juego de Tronos, con Joffrey diciendo a Margaery que la Targaryen había sido abrasada por Fuegosol).

Si bien lo más seguro es que la adaptación de HBO Max mantenga tanto la muerte de Aemond como la victoria de Aegon sobre Rhaenyra, el hecho de que haya vuelto a juntar a los hermanos induce a pensar que estos aún podrían participar en otros acontecimientos, como quizá, la segunda Batalla de Ladera.