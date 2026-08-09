La temporada 4 de La Casa del Dragón adaptará uno de los sucesos más devastadores de la historia de Poniente - HBO MAX

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

Solo queda un episodio para que la tercera temporada de La Casa del Dragón termine su andadura en HBO Max, pero con una cuarta tanda de capítulos ya confirmada, la guerra en el seno de la familia Targaryen está lejos de acabar. En todo caso, gracias a los sueños proféticos de Helaena, los fans ya tienen alguna idea de qué esperar en un futuro, incluida la adaptación a la pantalla de uno de los sucesos más devastadores de Fuego y Sangre.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el séptimo episodio de la temporada 3 de La Casa del Dragón, Helaena Targaryen, que ya había mostrado sus dotes proféticas en anteriores ocasiones, tiene una serie de perturbadoras visiones que prometen más de una muerte. En uno de los sueños, la joven reina aparece montada sobre un imponente dragón de tonalidades moradas y azules, presumiblemente el suyo, Sueñafuego, que hasta ahora apenas se había dejado ver de pasada en la ficción.

Dada la personalidad pacífica de Helaena, no es de extrañar que ni ella ni su dragona hayan participado en el conflicto entre Verdes y Negros, pero la visión muestra a la Targaryen vestida como una jinete y pronunciando un poderoso Dracarys. Ante la orden de su jinete, Sueñafuego quema a una turba enfurecida que parece dispuesta a invadir Pozo Dragón.

Aunque no es seguro que la visión de Helaena sea un reflejo exacto de cómo se desarrollarán los acontecimientos, sí que parece un claro presagio de que la serie adaptará uno de los eventos más trágicos de la Danza de Dragones.

LA SERIE DE HBO MAX YA PREPARA LA EXTINCIÓN DE LOS DRAGONES

En Fuego y Sangre, la novela de George R. R. Martin en la que se basa La Casa del Dragón, la misma noche en que Helaena se suicida arrojándose por una ventana (a estas alturas la esposa y hermana de Aegon estaba rota de dolor por la muerte de sus hijos), estallan disturbios en Desembarco del Rey. Alentados por un personaje conocido como el Pastor, los ciudadanos acaban asaltando Pozo Dragón.

Los dragones, que estaban encadenados, fueron presas fáciles y tres de ellos, Shrykos, Morghul, y Tyraxes, fueron asesinados antes de que pudieran liberarse. Sueñafuego sí consiguió romper sus ataduras y mató a muchos de los atacantes, pero acabó muriendo, herida por una flecha y sepultada por la estructura de piedra. En el libro, en este asalto también cayeron Syrax, el dragón de Rhaenyra y su hijo Joffrey, que había querido acudir en ayuda de su propia bestia, Tyraxes.

La muerte de tantos dragones no solo supone un duro golpe para los Negros (y para la dinastía Targaryen en general), sino que contribuye a su posterior extinción. Es de esperar que la serie de HBO Max se reserve este devastador evento para la temporada 4 (teniendo en cuenta que solo queda un episodio para terminar la tercera entrega y que este apunta a centrarse en la batalla de Ladera), por lo que habrá que esperar para comprobar si ocurre igual que en la novela o como en el sueño de Helaena.

Y es que, a pesar del carácter bondadoso del personaje de Phia Saban, no sería del todo descabellado pensar que la ficción optara por sellar su destino luchando para salvar a las criaturas que tanto ama.