Stranger Things 4: ¿Es Will Byers gay?

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

La diversidad es cada vez más importante en la ficción y, poco a poco, las series apuestan por incluir más representación LGTB en sus tramas. Este parece ser el caso de Stranger Things, ya que el productor de la serie de Netflix ha insinuado que uno de sus protagonistas es gay.

Tras el estreno de la cuarta temporada, muchos fans creen que Will Byers (Noah Schnapp) es gay y siente algo por Mike (Finn Wolfhard). En una entrevista con EW el productor Shawn Levy ha compartido su punto de vista.

"Sin entrar en detalles sobre adónde vamos más adelante en la temporada 4, supongo que solo diré que no hay muchos accidentes en Stranger Things. Hay una intención y una estrategia claras y se le da un pensamiento real a todos y cada uno de los personajes. Por lo tanto, si seguiste esas migas de pan de la trama y los personajes en el volumen 1, probablemente no sea un accidente", dejó caer.

Los fans ya han especulado anteriormente sobre la orientación sexual de Will. En la temporada 3 hay otra pista, cuando Will y Mike discuten por su amistad con Eleven (Millie Bobby Brown). "No es mi culpa que no te gusten las chicas", le dice Mike a Will.

El actor Noah Schnapp también habló anteriormente con The Wrap sobre esta teoría. "Está abierto a la interpretación. Mientras todos los personajes se desarrollaban y crecían, Will estaba en el Mundo del Revés solo, sin interactuar ni conectar con sus amigos o con el resto del mundo. Y cuando regresó, esperaba que todo volviera a ser como era antes, como cuando era un niño, quería volver al sótano y jugar a Dragones y Mazmorras. Yo interpreto que no está listo para crecer y que realmente no quiere pasar a las citas y las relaciones todavía", expuso.

La temporada 4 de Stranger Things, creada por Matt y Ross Duffer, se dividirá en dos partes. La segunda tanda de episodios estará disponible en Netflix a partir del 1 de julio.