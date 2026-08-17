Linternas 1x01: ¿Quiénes son "los jefazos azules" de los Green Lanterns? - HBO MAX

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

A menudo, las series y películas de superhéroes se desvían significativamente del material original, no obstante, siempre mantienen algún que otro detalle de los cómics en los que se basan. Ahora, el primer episodio de Linternas ha adelantado que los Guardianes del Universo en el DCU de James Gunn y Peter Safran se parecerán a los de las grapas más de lo que los fans habían esperado en un principio.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Al inicio del primer capítulo, Hal Jordan y John Stewart mantienen una reveladora conversación que no solo arroja luz sobre la dinámica de su relación, sino que además incluye importantes detalles sobre la organización y funcionamiento de los Linternas Verdes. John le recrimina a Hal su falta de entrenamiento, diciendo que en dos meses todavía no se ha puesto el anillo. "No te obsesiones con la bisutería, te lo pondrás cuando él te elija", expone Hal, a lo que su pupilo responde que creía que haber sido elegido por los Guardianes ya bastaba.

"Puede que impresionaras a los jefazos azules, pero solo eres un puto profesor sustituto, junior. Y no estarás listo para dar clase hasta que lo diga el anillo", replica el personaje de Kyle Chandler, confirmando así que, efectivamente, en la serie de HBO Max los Guardianes del Universo (fundadores y líderes del cuerpo de Linternas Verdes) conservarán su característico color azul de los cómics.

Puesto que se sabía que Laura Linney interpretaría a una Guardiana y aparecería en forma humana, algunos habían asumido que esta poderosa raza alienígena no tendría la piel azul.

En todo caso, cabe remarcar que, el hecho de que Hal haya descrito a las criaturas como "jefazos azules" tan solo indica que efectivamente presentan esa coloración, no que vaya a mostrarse en pantalla. Habrá que esperar para ver si Linternas muestra la imagen de los Guardianes a la que los fans de los cómics están acostumbrados o si se limita a presentarlos disfrazados de humanos.

¿HAN ELEGIDO LOS GUARDIANES A JOHN STEWART?

La conversación entre Hal y John también deja patente un punto clave de su historia y relación. Y es que, al contrario de lo que suele ocurrir, John no ha sido elegido por un anillo para tomar el testigo de un Linterna Verde fallecido, sino que ha sido elegido por los propios Guardianes por considerarlo digno de pertenecer al cuerpo.

Esto no es una decisión de la serie de HBO Max, sino que se basa directamente en los cómics, en los que John también fue seleccionado por los fundadores de los Linternas Verdes como un potencial recluta.