Guerra por el anillo y un nuevo villano desatan el caos en el tráiler de los nuevos capítulos de Linternas

Guerra por el anillo y un nuevo villano desatan el caos en el tráiler de los nuevos capítulos de Linternas
Guerra por el anillo y un nuevo villano desatan el caos en el tráiler de los nuevos capítulos de Linternas - HBO MAX
Cultura Ocio
Actualizado: miércoles, 19 agosto 2026 11:56
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   MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

   Linternas dejó en auténtico shock a los fans del DCU con el final de su primer episodio. Y, por lo que parece, la serie protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre, como Hal Jordan y John Stewart respectivamente, quiere mantener las expectativas por todo lo alto de cara a sus próximos capítulos. HBO Max ha lanzado un vibrante tráiler en el que todo apunta a una guerra por el anillo de poder de Jordan y a la llegada de un nuevo villano que podría ponerlo todo patas arriba.

   "Algo no cuadra aquí. Puedo sentirlo en los huesos", se escucha decir a Jordan, sentado en las gradas del campo de fútbol donde, según recuerda Stewart al inicio del adelanto, murieron cuatro extraterrestres."Aquí en Rushville se esconde un criminal de guerra interplanetario", afirma John a la sheriff Kelly (Kelly Macdonald).

   Más adelante, una escena muestra a Hal y John descubriendo que alguien de Rushville posee un equipo de tecnología demasiado avanzada para ser de la Tierra. Instantes después, un hombre inquietante y misterioso lanza un ultimátum para que Stewart encuentre en un plazo de 48 horas a un Manhunter, la primera fuerza creada por los Guardianes antes del cuerpo de Linternas y que representa una amenaza que podría hacer que todo salte por los aires.

CONFLICTOS INTERNOS Y LA GUERRA QUE SE VATICINA

   Es entonces cuando una secuencia revela a Guy Gardner (Nathan Fillion) hablando con John en el calabozo y diciéndole que la primera vez que conoció a Hal, este también estuvo en la cárcel. "Matar a un Linterna Verde provocaría una gran reacción", dice William Macon (Garrett Dillahunt), mientras las imágenes muestran un encuentro entre Gardner y Stewart y la aparición de Sinestro (Ulrich Thomsen) enloquecido y furioso.

   Seguidamente, el adelanto muestra varias secuencias en las que una de los Guardianes, con aspecto femenino (Laura Linney), pone a prueba a John para determinar si está preparado para reemplazar a Hal. También deja ver una brutal pelea entre ambos, mientras varias partes parecen estar interesadas en hacerse con el anillo de poder de Jordan.

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