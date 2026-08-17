El impactante final de Linternas 1x01, explicado: ¿Ha muerto realmente ((SPOILER))?

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el primer episodio de Linternas, la nueva serie que que sigue al primer Linterna Verde de la Tierra, Hal Jordan, y su pupilo, John Stewart, mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos. La ficción supone así el debut de dos superhéroes más en el DCU de James Gunn y Peter Safran, y presenta a una gran variedad de nuevos personajes cuyo papel en el mismo aún está por descubrir. No obstante, el gran giro final del primer capítulo ha golpeado duramente a los fans.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Aunque el episodio comienza con un breve vistazo a la dura infancia de John, mostrando cómo su padre solía disparar a una manzana en su cabeza, preguntándole si tenía miedo, la mayor parte de la entrega transcurre años después, en 2016, cuando Stewart ya ha empezado a aprender de Hal cómo ser un Linterna Verde. Sin embargo, los compases finales dejan claro que la serie explorará una tercera línea temporal... una en la que Hal acaba de morir.

Y es que el capítulo termina con el personaje de Aaron Pierre llegando a Rushville, Nebraska y encontrándose con la sheriff Kelly en 2026, una década después de que acudiera allí junto a Hal para investigar un tiroteo que su maestro sospechaba relacionado con aliens.

La sheriff le conduce al campo de fútbol donde se produjeron los asesinatos y allí, en las gradas cubiertas de nieve, se halla Hal, completamente inmóvil y aparentemente sin vida. Cuando John le mira la mano, se da cuenta de que no lleva anillo.

¿HA MUERTO REALMENTE HAL JORDAN?

La muerte de Hal, justo después de ser presentado en el DCU, resulta un duro golpe para cualquier fan. Y, más allá de las preguntas lógicas (cómo ha muerto y, en el caso de haber sido asesinado, quién lo ha hecho, además de dónde está su anillo), muchos cuestionan si verdaderamente ha fallecido.

Aunque Gunn ya dejó claro en su momento que tenía la intención de que en su universo la muerte fuese algo definitivo, podría ser que el cuerpo que encuentran John y Kelly no sea el del Linterna Verde (la serie ya ha establecido que existen razas alienígenas cambiaformas).

Por otro lado, cabe recordar que, mientras que Pierre ha sido confirmado en Man of Tomorrow, no se ha anunciado que Kyle Chandler vaya a encarnar de nuevo a su personaje.

En todo caso, la temprana muerte de Hal no significa que no vaya a seguir teniendo un importante papel en la serie, ya que esta no se produce hasta 2026 y gran parte de la trama se desarrollará antes.

"Sabía que iba a ser una historia no lineal y que iban a poder modificarla y darle la vuelta, y eso me gustó aún más. Era un elemento dinámico más que iba a hacer que todo resultara emocionante", señaló Chandler en declaraciones a TheWrap, añadiendo que "lo que no sabía... eso fue lo más emocionante de todo".

LA MUERTE DE HAL JORDAN EN LOS CÓMICS

Si bien las adaptaciones suelen alejarse en bastantes puntos de los cómics, nunca está de más echar un vistazo a las aventuras de los héroes en las grapas para tener en cuenta posibles destinos de los personajes. Así, en las viñetas, Hal no muere en un banco de Nebraska, sino que lo hace después de haber asesinado a varios de los suyos y convertirse en el villano Parallax.

Hal/Parallax muere durante los eventos de The Final Night (La noche final), sacrificándose para reavivar el sol y destruir al devorador de soles, pero este no es su final, ya que, como muchos otros personajes en los cómics, acabaría regresando a la vida.