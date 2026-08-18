¿Dónde Encaja Linternas En El Timeline Del Universo DC De James Gunn? - HBO MAX

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

El universo DC de James Gunn y Peter Safran todavía está comenzando (cabe recordar que el año pasado se estrenó su primera película y en 2024, su primera serie), por lo que no debería resultar difícil encajar cada uno de sus proyectos en un timeline claro. Sin embargo, Linternas supone cierto desafío, pues ya en su primer episodio ha cubierto varias décadas, dejando claro que la trama se desarrollará en más de una línea temporal.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En primer lugar, el inicio del primer capítulo se ambienta en 1996 y, aparte de mostrar a John como un niño, establece que el mundo se enteró de la existencia de Hal Jordan, el primer Linterna Verde terrícola, en 1986, cuando paró un meteorito. Esto significa que los superhéroes y alienígenas no son algo nuevo y que, al menos en esa década, los habitantes de la Tierra han tenido tiempo suficiente como para asimilarlo.

La mayor parte del episodio transcurre en 2016, con un John ya adulto que lleva dos meses como pupilo de Hal, después de que los Guardianes le eligieran como recluta de los Linternas Verdes. Ambos investigan un tiroteo en Rushville, Nebraska, que Hal cree relacionado con alienígenas (una intuición que resulta ser acertada).

Por último, el episodio termina con John regresando a Rushville en 2026. Allí, la sheriff Kelly le conduce hacia el campo de fútbol donde una década atrás se produjo el delito que investigaron y donde en ese momento se encuentra el cuerpo sin vida (y sin anillo) de Hal.

¿DÓNDE ENCAJAN SUPERMAN Y GUY GARDNER EN EL TIMELINE DE LINTERNAS?

Cabe decir que, en un momento dado del primer episodio de Linternas (en la línea temporal de 2016), Hal le dice a John que él es el único Linterna Verde de la Tierra.

Puesto que los fans ya han podido ver a otro Linterna Verde humano, el Guy Gardner de Nathan Fillion, en Superman, esto significa que parte de la serie de HBO Max se desarrolla antes de la película de Gunn. De la misma manera, puesto que se sabe que Fillion aparecerá en la ficción, presumiblemente en la línea temporal de 2026, también significa que parte de ella podría desarrollarse después.

En todo caso, la mayoría de los grandes eventos del DCU hasta ahora han tenido lugar entre 2022 y 2026. El hecho de que Hal Jordan ya fuese un superhéroe conocido en 1996 concuerda con el hecho de que en otros proyectos como Superman o Comando Monster (Creature Commandos) se muestre un mundo plagado de personas y criaturas con habilidades especiales integradas en la sociedad.