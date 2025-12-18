Los creadores de It: Bienvenidos a Derry explican que el cameo final fue una idea de último momento

Los creadores de It: Bienvenidos a Derry explican que el cameo del final fue una idea de último momento - HBO MAX

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry sorprendió en el último episodio de su primera temporada con un inesperado cameo. Se trata de una escena que conecta a la serie directamente con las películas It dirigidas por Andy Muschietti, quien ha revelado, junto al resto de creadores de la serie, que incluir a este personaje fue una idea de última hora.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Los últimos compases del octavo episodio de It: Bienvenidos a Derry muestran a Ingrid Kersh, ya anciana, internada en el psiquiátrico de Juniper Hill. Allí, presencia cómo el padre y la hija de otra interna contemplan horrorizados cómo esta se ha suicidado colgándose con una sábana.

Cuando el padre se quita de encima a su hija de un empujón, la joven se gira y queda revelada su identidad: se trata de Beverly, interpretada por Sophia Lillis, una de las integrantes del Club de los Perdedores en las películas de Muschietti.

"Era importante para mí hacer una conexión más fuerte con las películas", explica el cineasta en una entrevista concedida a Entertainment Weekly. "La idea de traer de vuelta a Beverly en el epílogo fue una idea de última hora", confiesa Muschietti, que buscaba intensificar esa conexión que los fans establecerían entre la serie y las películas de una forma más visualmente explícita.

"Una vez que tomamos la decisión de mostrar el cartel de 'Se busca' de Richie y se ve la cara de Finn Wolfhard, de repente nos entraron ganas de ver un poco más a los perdedores de la primera película", añade Jason Fuchs, cocreador y coproductor ejecutivo de la serie, a propósito de la escena en la que Pennywise revela que el tiempo no existe para él y que por eso sabe que Marge será la madre de Richie, quien acabará enfrentándose al villano junto a sus amigos.

Además, Fuchs explica cómo la escena de It. Capítulo 2 en la que Beverly, ya adulta, visita a Ingrid Kersh en su casa "adquiere un significado diferente cuando vuelves a verla" después de esta secuencia final de It: Bienvenidos a Derry.

"Puede que Beverly no recuerde ese encuentro, pero en algún lugar recóndito de su mente está presente. Ahora entiendes por qué It elegiría esa forma. Es un recuerdo muy arraigado en ella. El momento más traumático de su vida está relacionado con un encuentro temprano con la señora Kersh", relata.

Retomar su rol como la versión anciana de Ingrid Kersh en It: Bienvenidos a Derry fue el último papel de Joan Gregson. La actriz murió a los 92 años en junio de este año, tan solo dos meses después de grabar esta escena de la serie junto a Lillis.