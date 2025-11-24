It Bienvenidos a Derry 1x05: ¿Qué hay en la "caja" de Dick Hallorann y cómo conecta con Doctor Sueño?

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry continúa su andadura en HBO Max y, cómo ya adelantaron sus creadores, la serie está enlazando con toda la mitología de Stephen King. Así, el desenlace del quinto episodio ha puesto el foco sobre Dick Hallorann, un personaje que ya aparece en otro libro mítico de King, El Resplandor, y que tiene también conexiones con su secuela, Doctor Sueño.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la ficción de HBO Max, Hallorann (Chris Chalk) es uno de los militares de la Operación Precepto. Este es el mismo personaje que en El Resplandor explica al pequeño Danny en qué consiste ese don sobrenatural que ambos comparten llamado, precisamente, "el resplandor" y que en Doctor Sueño le enseña a encerrar recuerdos y experiencias psíquicas negativas en "cajas fuertes" mentales.

"Piensa en esto: si tuvieras la capacidad de ver más allá de esta realidad desde que eras pequeño y te dijeran: 'Mételo en una caja'. Así que imagina todas las cosas que odiamos de nosotros mismos, o que odiamos de las personas que nos rodean, y simplemente las dejamos a un lado. Simplemente las guardamos, las guardamos", explicó Chalk en una entrevista concedida a DECIDER, desgranando el don de su personaje.

En el quinto episodio de It: Bienvenidos a Derry, Pennywise enfrenta a la mayor parte de los personajes a sus peores miedos mientras se adentran en las cloaclas de la ciudad. En el caso de Dick, este tiene una visión en la que su yo niño está encadenado en una bañera y su abuelo trata de obligarle a abrir una caja mientras la abuela (que comparte su don psíquico) le insta a resistir.

El abuelo, que en realidad no es más que el mismo It, consigue abrir la caja y aunque la ficción no muestra lo que había en su interior, sí que deja claro que algo oscuro y malvado ha sido liberado.

TODO EL TERROR... EN UNA CAJA

"Todo el terror que ha visto, lo metió en la caja", expuso Chalk. "Así que, en el momento en que lo liberas, no va a salir tan suavemente como Dick lo metió y no le gusta que lo hayan metido en una caja. No son entidades que quieran estar atrapadas. Y cuando pueden liberarse, lo hacen, y eso cambia a Dick para siempre", añadió.

En la ficción, cuando Dick sale de las alcantarillas se encuentra con el fantasma de Pauly (que había muerto salvando a Will Hanlon de su propio padre), una visión que parece aterrarle por motivos más allá de la propia muerte de su compañero. La ficción da entender así que Pennywise podría haber abierto un portal entre los vivos y muertos que Dick habría mantenido cerrado en su mente.

"La última toma que se ve de Dick en el episodio 5, en la que ve a Pauly muerto frente a él en la orilla del río, va a llevar a Dick a lugares extremadamente oscuros, a un lugar del que ha intentado escapar", explica uno de los showrunners de la serie, Jason Fuchs. "Hay una razón por la que quería mantener esa caja cerrada", asegura.