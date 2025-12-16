¿Cuándo Se Estrena La Segunda Temporada De It: Bienvenidos A Derry? - HBO MAX

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

La primera temporada de It: Bienvenidos a Derry ha concluido su andadura en HBO Max. La serie ha arrojado luz sobre cuestiones tan importantes como los orígenes de Pennywise... algo que pretende continuar haciendo en siguientes entregas, pues sus creadores ya tienen planteada la totalidad de la ficción.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Andy Muschietti, cocreador de la serie junto a su hermana Bárbara y Jason Fuchs, adelantó su plan para las siguientes entregas de It: Bienvenidos a Derry en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. El cineasta aseguró que la serie ahondará en los "orígenes ancestrales" de It a lo largo de un "gran arco" compuesto por tres temporadas y que se manifiesta en "la interrelación entre los personajes en tres grandes ciclos": 1962, 1935 y 1908.

Así, si se cumple el plan trazado incialmente por los creadores, a esta primera entrega ambientada en los años 60 le seguirán dos más, en las que la serie continuará indagando en los orígenes del letal monstruo. Además, señaló, "es una historia contada hacia atrás" en la que "cada temporada va a ser un salto de 27 años hacia el ciclo pasado, que es cada una de las etapas de hibernación".

Respecto al motivo por el cual optaron por relatar los hechos en sentido inverso, el director explicó que el final de esta primera temporada incluye "una pequeña semilla de información" para "estimular la imaginación" del espectador y "empezar a insinuar" el porqué.

Con la primera temporada de la serie habiendo llegado a su fin, todo apunta a que esta revelación, que el cineasta calificaba como "uno de los grandes secretos de esta historia", no es otra que el hecho de que el tiempo no exista para Pennywise, tal y como afirma el propio ente asesino en el octavo episodio.

¿CUÁNDO LLEGARÁ LA SEGUNDA TEMORADA A HBO MAX?

Por el momento, It: Bienvenidos a Derry no ha sido renovada oficialmente por HBO Max. No obstante, teniendo en cuenta la buena acogida de la serie, tanto por el público como por la crítica, es más que probable que la plataforma de streaming dé luz verde a una siguiente entrega de la serie cumpliendo así los planes trazados con los Muschietti.

Además, según informa ComicBook, el pasado mes de junio un equipo de guionistas ya se reunió para trabajar en la segunda temporada de It: Bienvenidos a Derry. No obstante, esto no garantiza que la serie vaya a salir adelante, apunta el medio, pues es habitual en la industria que los guiones se preparen con antelación para poder pasar directamente a la producción en caso de que se dé luz verde al proyecto.

En términos de audiencias, la serie ha contado con una media de 10,7 millones de espectadores en total entre HBO y HBO Max, según datos proporcionados por la plataforma. Así, aunque habrá que esperar para saber si el proyecto sigue adelante, parece bastante probable.