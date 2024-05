La creadora de Star Wars: The Acolyte confirma el gran giro de guion

The Acolyte, la nueva serie de Star Wars en imagen real, llega a Disney+ el 5 de junio con sus dos primeros episodios. En ellos se presentará la época de la Alta República, 100 años antes de la Saga Skywalker. Su creadora, Leslye Headland, ha revelado ahora el rumoreado giro de guion que concierne a su protagonista, la asesina Mae, interpretada por Amandla Stenberg.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Los rumores apuntaban a que, en realidad, la actriz no solo daría vida a Mae sino también a su hermana gemela. Uno de los tráileres desveló que Stenberg interpretaba a una tal Osha. Este detalle fue rápidamente eliminado. Pero ahora, Headland ha confesado que es cierto. The Acolyte no es la historia de una joven sino de dos hermanas.

Según ha desvelado la showrunner en una entrevista concedida a Good Morning America, las protagonistas de The Acolyte son Osha y Mae, unas gemelas que fueron "separadas por la tragedia cuando eran muy jóvenes". Osha se unió a la Orden Jedi y se entrenó con el Maestro Jedi Sol, interpretado por Lee Jung-jae. Sin embargo, finalmente dejó el adiestramiento "porque tenía tanta confusión interna que no es capaz de conectarse con la Fuerza de la manera en que estaba destinada a hacerlo".

A su vez, Headland ha revelado que Osha pensaba que Mae estaba muerta. Pero su hermana regresa y sus actos provocarán el caos en la galaxia. Hasta ahora, toda la promoción de The Acolyte se había centrado en Mae, pero la información comentada por la creadora del proyecto cambia enormemente el enfoque se tenía sobre la serie.

A pesar de haber revelado el inesperado giro de guion a falta de una semana para el estreno, lo cierto es que aún hay mucho secretismo en lo que a The Acolyte respecta. Todavía se desconoce la identidad del misterioso villano de traje negro y espada láser que ha aparecido en los tráileres.

Tampoco se sabe realmente cuál es la misión de Mae y cómo la presencia de Osha puede afectar a los actos de su hermana. Además de por Stenberg y por el mencionado Lee Jung-jae, The Acolyte está protagonizada por Carrie-Anne Moss como la Maestra Indara, Joonas Suotamo como el Jedi wookie Kelnacca, Rebecca Henderson como la Maestra Vernestra 'Vern' Rwoh, Charlie Barnett como el Jedi Yord, Jodie Turner-Smith como la Madre Aniseya, Dafne Keen como la padawan Jecki y Manny Jacinto como Quimir.