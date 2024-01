El creador de The Walking Dead quiere hacer una nueva adaptación "más fiel" al cómic

MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

Basada en la saga de cómics escrita por Robert Kirkman, The Walking Dead se emitió durante once temporadas en AMC entre 2010 y 2022. Aunque el universo sigue vivo con sus spin-offs, el autor no descarta hacer una nueva adaptación.

En respuesta a una carta de un fan publicada en el cómic The Walking Dead Deluxe #79, Kirkman compartió sus ideas para el futuro de la franquicia. "Creo que sería muy divertido hacer una adaptación de animación fiel, pero no conozco el apetito de AMC por esas cosas", aseguró.

Como dio a entender Kirkman, es posible que AMC no esté interesada en revivir la historia original en forma de dibujos animados. Sin embargo, la idea no parece imposible, dado el compromiso de la cadena con la franquicia con sus diversos spin-offs. Los proyectos de animación son más baratos de producir que los de imagen real, algo que le daría puntos a esta propuesta. Además, la franquicia aún no se ha adentrado completamente en el mundo de la animación, más allá de un vídeo promocional publicado por AMC.

Kirkman también reveló que actualmente no está involucrado en el guion de ninguno de los spin-offs en marcha, además de compartir su opinión sobre el final de TWD. "Estoy muy contento con el resultado de la serie. Creo que Angela Kang hizo un gran trabajo en las últimas temporadas", apuntó sobre la showrunner.

"Creo que cada serie tiene una ola de expectativas que crece y crece hasta su conclusión, y es muy difícil navegar esa ola cuando llegas al final, pero Angela manejó las cosas muy bien. Las partes de la serie que siempre fueron más emocionantes para mí son las partes que no siguen de cerca el cómic", agregó.

Junto con The Walking Dead: Daryl Dixon y The Walking Dead: Dead City, el spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live llegará a AMC en 2024. La ficción traerá de vuelta a Andrew Lincoln y Danai Gurira en los roles de Rick Grimes y Michonne.