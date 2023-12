Un villano de The Walking Dead regresará en el spin-off de Rick y Michonne, The Ones Who Live

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: The Ones Who Live, spin-off protagonizado por Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), llegará a AMC y AMC+ el 25 de febrero de 2024. La cadena ha lanzado una nueva imagen de la serie, foto que adelanta el regreso de un importante villano de la ficción principal.

Entertainment Weekly ha publicado en exclusiva la imagen, protagonizada por Jadis (Pollyanna McIntosh). Jadis llegó a The Walking Dead como una agente encubierta de la CRM que reunía supervivientes por motivos desconocidos y los agrupaba en categorías A y B. El personaje también apareció en la temporada 2 de The Walking Dead: World Beyond y el spin-off reveló que se había convertido en suboficial dentro del grupo, ascendiendo a una posición alta que, según ella, había tenido que ver con la captura de Rick.

"Jadis ha tenido uno de los viajes más importantes en el universo The Walking Dead. Y The Ones Who Live lleva su historia a lugares más locos e inesperados", declaró Scott Gimple, showrunner del spin-off, a Entertainment Weekly.

Además, McIntosh dio algunas pistas de lo que hará su personaje en la nueva ficción. "Habrá algo de Jadis que reconoceréis de World Beyond. Ella está en el puesto de suboficial. Ella todavía está trabajando con la CRM. Es una seguidora comprometida de la CRM, pero las personas no son solo sus trabajos, y la antigua Jadis que conocimos y que ha hecho todo lo posible, pero ha perdido muchas veces, es un gran motor de su origen", expuso.

"El escenario y las localizaciones son muy diferentes. El espíritu está todo ahí. Yo diría que hay mucha acción y mucho amor. Para mí, está muy en el espíritu de la serie original. Es solo que nunca antes habíamos visto a Rick en esta situación", agregó la actriz.

Aunque Jadis fue quien llevó a Rick a la CRM, es posible que en The Walking Dead: The Ones Who Live sea la que ayude al protagonista a escapar para reunirse con Michonne. Sin embargo, a pesar de su regreso, parece que The Walking Dead: The Ones Who Live tendrá otro gran villano: el mayor general Beale, interpretado por Terry O'Quinn.