El bestial final de Fear The Walking Dead y su gran reencuentro, explicado

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Fear the Walking Dead ha llegado a su fin con un nuevo comienzo para Madison (Kim Dickens). La primera de las dos partes del desenlace sigue a Madison mientras buscaba vengar la muerte de su hija Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) a manos de Troy Otto (Daniel Sharman), quien aseguró que había acabado con ella y mostró como prueba su prótesis de brazo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Troy tiene como trofeo los restos del brazo de Alicia y es precisamente con eso con lo que Madison le apuñala hasta la muerte. Mientras agoniza, Troy afirma que Tracy (Antonella Rose), la niña que había criado y que traicionó a PADRE, es en realidad la hija de Alicia, convirtiéndola así en nieta de Madison.

Madison decide entonces salvar a su nieta en lugar de arriesgar sus vidas salvando a PADRE de ser invadido por una horda de caminantes. Pero cuando Tracy dispara a Madison como venganza por matar a su padre, Madison da un giro para salvar a Victor Strand (Colman Domingo) y a todos en la isla de la misma manera que lo hizo en el estadio: guiando a los caminantes hacia PADRE, prendiéndole fuego y encerrándose dentro para que los demás pudieran escapar.

Sin embargo, Troy mintió. Troy dio por muerta a Alicia después de una pelea. La verdad es que Tracy es la hija de Troy, no de Alicia, y la madre de la niña, Serena Otto, murió. Madison, consigue sobrevivir y sale de los escombros gracias a Tracy y, mientras recupera la conciencia, Alicia saluda a las dos. Alicia había seguido su propio camino después de la temporada 7 y, después de enterarse por radio de las acciones heroicas de su madre, se propuso reunirse con ella. **Aunque Madison y Tracy inicialmente creen la mentira de Troy de que Alicia es la madre de Tracy, Alicia rápidamente lo desmiente, admitiendo que ella nunca tuvo hijos y mencionando que Tracy es hija de una compañera llamada Serena que falleció. Madison, Alicia y Tracy parten entonces hacia Los Ángeles (California) para tratar de seguir ayudando a otros supervivientes. "Nunca volverá a ser lo que era. Eso no significa que no podamos empezar de nuevo", dice Madison.

EL FINAL, EXPLICADO POR LOS SHOWRUNNERS

Según los showrunners y guionistas Andrew Chambliss e Ian Goldberg, siempre fue el plan terminar Fear the Walking Dead con el regreso de Debnam-Carey a la serie y el reencuentro de Alicia con Madison. Debnam-Carey abandonó el spin-off después de siete temporadas, solo un episodio antes de que Dickens regresara.

"Siempre fue nuestro sueño", dijo Goldberg a ComicBook sobre el cameo de Alicia. "Habíamos empezado a hablar de ello en la temporada 7, cuando sabíamos que íbamos a traer a Madison de nuevo a la serie. Y estuvimos hablando con Alycia sobre eso en ese momento, simplemente plantando la semilla de una idea que teníamos sobre cómo finalmente volverían a estar juntas y se reunirían al final. Y es, en última instancia, la razón por la que construimos la temporada 8 de la forma en que lo hicimos, y en particular la segunda parte y esta cuestión del legado de Alicia y Madison", agregó.

"Para nosotros era innegable que la serie tenía que terminar con una reunión entre ellas dos", añadió Goldberg. "Y estamos muy, muy felices de que todo haya salido bien", añadió.

Los showrunners también desvelaron las dificultades que atravesaron para traer de vuelta a Debnam-Carey, que estaba inmersa en otro proyecto. "Siempre fue una preocupación que los calendarios no coincidieran, pero simplemente intentamos mantenernos en comunicación con ella y mantenerla actualizada sobre la dirección que estaba tomando la historia. Y luego, a medida que nos acercábamos a las fechas reales de producción, afortunadamente pudimos solucionarlo", contó Chambliss.

"Pero sí, ella estaba trabajando en otras series. Estaba en Australia, así que hubo muchas llamadas telefónicas y simplemente intentamos estar al día, pero nos aseguramos de que pudiéramos hacerlo realidad porque era muy importante para nosotros", matizó.