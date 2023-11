Fecha de estreno The Walking Dead: The Ones Who Live, spin-off de Rick y Michonne, que lanza un brutal teaser

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

El universo The Walking Dead sumará un nuevo spin-off con The Walking Dead: The Ones Who Live, serie que sigue a Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira). Tras meses de espera, ya se ha revelado la fecha de estreno de la ficción.

The Walking Dead: The Ones Who Live llegará a AMC y AMC+ el 25 de febrero de 2024. AMC también ha lanzado un teaser de la serie, que constará de seis episodios. "La gente dice: '¿A dónde has ido?'. Nuestra ambición es dar algunas respuestas", dice Lincoln en el clip. "Es una historia muy emocionante de contar. Estas dos personas son muy poderosas y juntas es una locura. Es un amor loco", apunta Gurira.

Rick fue dado por muerto después de que se sacrificara para salvar a su familia y amigos de una horda de caminantes en la temporada 9 de The Walking Dead. Sin embargo, Rick sobrevivió y, como reveló The Walking Dead: World Beyond, Jadis (Pollyanna McIntosh) le entregó a la República Cívica Militar. Rick fue enviado a eliminar a caminantes a una instalación de la comunidad, un destino del que no ha podido escapar desde entonces. Seis años después, Michonne finalmente se entera de que Rick está vivo y se dispone a llevarlo a casa.

El avance también ofrece el primer vistazo a Terry O'Quinn, conocido por su rol de Locke en Perdidos, como el líder en la sombra de la CRM, el mayor general Beale, además de adelantar el regreso de Bailey (Andrew Bachelor) y Aiden (Brenda Wool). El reparto incluye también a Lesley-Ann Brandt como Pearl y Matt Jeffries como Nat.

"The Walking Dead: The Ones Who Live presenta una historia de amor épica de dos personajes transformados por un mundo cambiante. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos... Y, en última instancia, una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse el uno al otro y quiénes eran en un lugar y una situación como nunca antes habían conocido? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Sin el otro, ¿están siquiera vivos?", reza la sinopsis oficial.