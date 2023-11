¿Dónde está Alicia en la temporada 8 de Fear The Walking Dead?

Archivo - ¿A qué hora se estrena la temporada 7B de Fear The Walking Dead?

Archivo - ¿A qué hora se estrena la temporada 7B de Fear The Walking Dead? - AMC - Archivo

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Fear The Walking Dead se ha despedido con su octava temporada. Una de las grandes ausentes a lo largo de la entrega ha sido Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) y, ahora que ha llegado a su fin, los showrunners Andrew Chambliss y Ian B. Goldberg han explicado por qué tomaron esta decisión.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En una entrevista con Screen Rant, Chambliss y Goldberg revelaron por qué Alicia estuvo ausente de la última temporada hasta el final de Fear the Walking Dead. "La forma en que se desarrolló siempre fue el plan, y hubo un par de razones para ello. Uno importante, práctico, fue que Alycia Debnam-Carey ya no era una habitual en la serie al final de la temporada 7, por lo que construir una historia más amplia para ella habría sido un gran desafío. Alycia estaba haciendo otros proyectos, no estaba tan vinculada contractualmente a la serie, y eso abrió un camino para que encontráramos una manera diferente de crear esa reunión", dijo Golberg, en referencia al reencuentro entre Alicia y su madre, Madison.

"Pero la forma en que elegimos hacerlo fue creando esta pregunta narrativa sobre el destino de Alicia y viendo lo que eso le provocó a Madison y a los otros personajes, y los lugares a los que los llevó emocionalmente, y trayendo a Alicia de regreso al final. Vimos una recompensa del karma para Madison por finalmente tomar la decisión correcta y no dejar de lado sus ideales, incluso en un momento muy oscuro. Entonces, así es como todo tomó forma", añadió.

Alicia no apareció en la última temporada hasta el último capítulo, cuando protagoniza un emotivo reencuentro con Madison y por fin se desvela que no está muerta. Al terminar la serie con ambas juntas, la historia de la familia Clark se completa. Esto cobra aún más sentido por la decisión de llevarse a Tracy Otto con ellas a Los Ángeles con la esperanza de construir una nueva vida en su antiguo hogar.

Los otros personajes de Fear the Walking Dead creen que están muertas, lo que les permite tener un nuevo comienzo ayudando a otros supervivientes en una nueva ubicación. El único que sabe su verdadero destino es Victor Strand, quien las ve justo antes de partir. Si bien su partida en secreto es un final agridulce, el reencuentro de Madison y Alicia también sienta las bases para otras historias de otros personajes que la franquicia podría desarrollar en el futuro.

No está claro si Fear the Walking Dead podría cruzarse con otras series de la saga, pero la puerta queda abierta ahora que los personajes han tomado caminos separados, persiguiendo sus objetivos personales. Esto significa que el regreso de Alicia podría indicar planes para ella y Madison en el futuro, a pesar de lo definitivo que sea su final. Por ahora, sin embargo, la única aparición de Alicia en el final de la serie supone un cierre satisfactorio tanto para la historia de la temporada 8 como para la serie.