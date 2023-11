La temporada 12 de The Walking Dead es posible ¿y necesaria?

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

The Walking Dead terminó con su temporada 11, aunque el universo creado por Robert Kirkman continúa con los spin-offs Fear The Walking Dead, The Walking Dead: Dead City y The Walking Dead: Daryl Dixon, además de estar en el horizonte el lanzamiento de The Walking Dead: The Ones Who Live. La franquicia sigue viva y, aunque hay muchos proyectos activos, no se ha descartado por completo una nueva temporada de la ficción principal.

Durante una aparición en la Comic Con de Nueva York, el director de contenido de la franquicia, Scott Gimple, reveló que estaría dispuesto a traer de vuelta la serie principal una vez que terminen los spin-offs. También discutió la posibilidad de que todos los nuevos spin-offs, incluido The Walking Dead: The Ones Who Live, se unan en un crossover.

"[Un crossover] no está en los planes específicamente. Pero sería genial verlo. El sueño sería que estas series converjan, de alguna manera, narrativamente. No estoy en contra [de la temporada 12 de The Walking Dead]", apuntó.

Los comentarios de Gimple indican que, si bien no se ha planeado un gran final para la franquicia, la posibilidad aún existe. Esto significa que todo, desde la historia de Dead City en Nueva York hasta el viaje de Daryl Dixon en su spin-off, podría terminar teniendo repercusiones clave para toda la saga. Esto puede ser aprovechado por The Walking Dead: The Ones Who Live, cuyo enfoque sobre la CRM abrirá un mundo completamente nuevo para la serie.

A pesar de estar viviendo sus propios viajes, los personajes principales de cada spin-off están irremediablemente unidos por su pasado. Verlos reunidos en una temporada 12 daría un final satisfactorio a los fans. Si bien no está claro cómo todos podrían converger en el futuro, Gimple ya ha dejado que es una posibilidad.