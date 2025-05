El final de The Last of Us 2x06, explicado: ¿Llegó Ellie a perdonar a Joel?

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us comenzaba con un salto temporal de 5 años respecto al final de la primera, pero no ha sido hasta el sexto episodio que se ha ahondado en lo transcurrido durante ese lapso de tiempo. Así, la ficción al fin ha explicado la razón del distanciamiento entre Ellie y Joel que quedó muy patente en el primer episodio, si bien todavía muchos se preguntan si la joven llegó a reconciliarse con su padre adoptivo... o no.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado 'El precio', el capítulo 6 está formado por diversos flashbacks que, salvo el primero y el último, se ambientan en los días de cumpleaños de Ellie desde su llegada a Jackson. Pero la última de estas analepsis regresa a los últimos compases del primer episodio de la temporada, con Joel en el porche de su casa tras el altercado con Seth en la fiesta de Año Nuevo.

Aunque en la primera entrega se daba a entender que Ellie pasaba de largo, demasiado enfadada con el personaje de Pedro Pascal como para hablar con él, en este episodio se revela que la joven acabó acercándose para mantener una emotiva conversación que llevaba demasiado tiempo postergando.

En el porche, y tras hablar brevemente de lo ocurrido en la fiesta y del beso de Dina, Ellie le da a Joel "una última oportunidad" para ser sincero con ella respecto a lo ocurrido en Salt Lake City, aunque dando a entender que tiene una idea bastante aproximada de lo que hizo el personaje de Pedro Pascal.

En este punto, recuerda lo que ocurrió 9 meses después, recordándole que cuando le prometió no matar a Eugene le miró de la misma manera que cuando le juró haberle contado la verdad sobre las Luciérnagas. "Eres un puto capullo. Me mentiste. Me miraste a los ojos y me mentiste y pusiste la misma cara, la misma mirada. Pero creo que ya lo sabía. Lo he sabido siempre", dice la joven que acto seguido le pregunta si realmente el hospital fue asaltado o si existían más personas inmunes al Cordyceps y Joel, aparentemente incapaz de expresarlo en voz alta, se limita a responder, esta vez con la verdad, haciendo ligeros movimientos de cabeza.

Así, Joel admite haberse inventado lo del ataque al hospital y haber sido el que mató a todos los Luciérnagas y le revela a Ellie que ella era la única persona inmune y que la habrían matado para elaborar una cura contra el cordyceps, algo que, muy posiblemente, sí que los médicos hubieran conseguido. "Entonces debí morir. Ese era mi propósito. Mi vida habría servido de algo", le recrimina ella entre lágrimas, consciente de todas las personas que habría podido salvar si tan solo le hubiese dejado tomar la decisión.

"Sí, y pagaré el precio porque ahora vas a alejarte de mí", le responde Joel, suponiendo que esa revelación romperá su relación definitivamente, pero dejando claro que, si tuviese la oportunidad de regresar al pasado, haría todo de la misma manera. "Porque eres muy egoísta", le acusa Ellie, ante lo que el otro replica que la quiere "de una manera que no puede entender" y, haciéndose eco de las palabras de su propio padre, le dice que, si alguna vez tiene un hijo, tan solo espera que lo haga "un poco mejor" que él.

"No creo que pueda perdonarte, pero me gustaría intentarlo", acaba admitiendo Ellie. Así, el personaje de Bella Ramsey deja abierta la puerta de la reconciliación, dispuesta a trabajar para recomponer su relación por difícil que sea. Pero lo que en ese momento no sabía la joven es que no tendría oportunidad de transitar con Joel el difícil camino hacia el perdón, ya que justo el día siguiente sería brutalmente asesinado por Abby.

¿PUDO PERDONARLE?

Al igual que Joel le arrebató la decisión de sacrificarse en pos de una cura, Abby le quita a Ellie la oportunidad de arreglar las cosas con Joel. Aunque las palabras del porche, así como el inicio del segundo episodio, que desvela que ambos personajes iban a salir a patrullar juntos (algo que, sin duda alguna, llevaban tiempo sin hacer) resultan ciertamente esperanzadoras para su relación, lo cierto es que Ellie llevaba mucho tiempo alejándose progresivamente de Joel por sus sospechas y, una vez confirmadas, le habría llevado también bastante volver a confiar en él.

Por otro lado, el sexto episodio deja claro el profundo deseo de Ellie por sentir que su vida tiene algún sentido y resulta lógico pensar que la conciencia de que Joel frustró ese anhelo, le habría perseguido para siempre, constituyendo una herida abierta entre ambos.

Así, la relación de Ellie y Joel siempre habría sido complicada y nunca la misma, pero, de alguna manera, ambos habrían sido capaces de volver a compartir buenos momentos. No obstante, la muerte de Joel lo cambia todo y en vez de centrarse en lo que este le quitó, Ellie opta por centrar su dolor en lo que Abby le arrebató.

El encuentro entre Nora y Ellie, cuando esta le explica por qué mataron a Joel y ella le responda que ya lo sabe, demuestra, si no cierto perdón, sí una determinación de que aquello no le importe ya tanto como el hecho de haberle perdido definitivamente.