The Last of Us: ¿Qué depara a Ellie y Dina en Lakehill?

The Last of Us: ¿Qué depara a Ellie y Dina en Lakehill? - MAX

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

Ellie y Dina siguen intentando dar caza a Abby en el cuarto episodio de la segunda temporada de The Last of Us. Y ahora, más cerca de la letal asesina, todo apunta a que podrían encontrar su siguiente pista en un lugar llamado Lakehill. Aunque tienen clara la sed de venganza que les ha llevado hasta allí, los peligros que les esperan al llegar a su destino aún son una incógnita.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras huir de los Lobos y de horda de infectados en el subsuelo, ya a salvo en un cine abandonado, Ellie y Dina logran escuchar una conversación entre dos miembros del WLF (Frente de Liberación de Washington), el grupo al que pertenece Abby, gracias a un walkie-talkie que el personaje de Isabela Merced había quitado a un cadáver.

"Estamos replegándonos, llevando a los heridos a Lakehill", anuncia una voz proveniente del aparato, revelando que un grupo o comando de los Lobos se encuentran en este hospital de Seattle. Pero la gran pista llega después, cuando las jóvenes escuchan el nombre de Nora, que Ellie recuerda por ser una de las compañeras de Abby en el brutal asesinato de Joel.

Ambas deciden seguir su pista para interrogarla acerca del paradero de Abby y no tardan en correr a la azotea del edificio para tratar de ubicar el lugar valiéndose del mapa de la devastada ciudad. Así, comienzan a mentalizarse de que su viaje presenta no pocas dificultades, ya no solo por el embarazo de Dina y todo lo que conlleva, tanto física como emocionalmente, sino también porque, a juzgar por los disparos y las explosiones provenientes de Lakehill, los Lobos parecen inmersos en una intensa batalla en su brutal guerra contra los Sefaritas.

No obstante, Ellie y Dina desconocen a quién se están enfrentando los miembros del WLF en el hospital. Y es que todo parece indicar que son los integristas del grupo también conocidos como Scars (Cicatrices) quienes luchan contra los Lobos, pero tampoco hay que descartar que el grupo del WLF esté sufriendo un ataque de los infectados. Precisamente, el cuarto capítulo de la serie ha confirmado que, lejos de ser una ciudad segura, Seattle también esta plagada de infectados por el Cordyceps.

En el videojuego, Ellie y Abby visitaron por separado el Hospital de Lakehill con pocas horas de diferencia. Los Lobos intentaron detener a Abby por desertar, pero fue Nora quien la liberó, aconsejándola que se refugiara en el sótano del hospital. Sin embargo, Abby tuvo que enfrentarse allí a un terrible y letal enemigo.

No es hasta que Abby logra escapar, cuando Ellie llega al hospital. En el videojuego, Dina no acompaña a la joven hasta Lakehill, sino que Ellie se embarca ella sola en esta arriesgada travesía. Allí, su intención es encontrar a Nora para que le proporcione información sobre el paradero de Abby.