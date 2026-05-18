El creador de The Boys 'spoilea' si Patriota muere al final de la serie antes del estreno del 5x08

El creador de The Boys revela si Patriota muere al final de la serie antes del estreno del 5x08 - PRIME VIDEO

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

El 20 de mayo llegará a Prime Video el octavo episodio de la quinta temporada de The Boys, el último capítulo de toda la serie. Eric Kripke, creador y showrunner de la ficción, ha revelado dos importantes spoilers sobre el cierre de la historia al desvelar el esperado destino de Patriota y abordar el futuro de Soldier Boy tras lo ocurrido en el 5x07.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

La primera de las revelaciones se produjo al hablar de la cancelación de Gen V tras su segunda temporada. Kripke explicaba los planes que el equipo tenía para una hipotética tercera entrega del spin-off universitario cuando dejó escapar que el personaje interpretado por Antony Starr morirá.

"La historia [de los personajes de Gen V] no había terminado solo porque Patriota esté muerto, había todo un espacio interesante que ocupan como jóvenes en este mundo", afirma Kripke en una entrevista Collider recogida por ComicBookMovie.

El desliz de Kripke ha cobrado aún más peso después de que la entrevista en vídeo dejara de estar disponible en YouTube. Al intentar acceder al enlace, la plataforma indica que el "el video no está disponible" porque se trata de "un vídeo privado", una circunstancia que no ha hecho sino alimentar la idea de que Patriota morirá en el final de The Boys.

KRIPKE TAMBIÉN 'SPOILEA' EL FINAL DE SOLDIER BOY

La otra gran confirmación afecta directamente a Soldier Boy, que según Kripke no aparecerá en la conclusión de The Boys. En el 5x07, el personaje interpretado por Jensen Ackles decide que no quiere seguir formando parte de la visión que Patriota tiene para Estados Unidos.

Harto del rumbo que está tomando el país, el super trata de marcharse, pero Patriota lo reduce, lo deja inconsciente estrangulándolo y lo devuelve a una cámara de contención, dejándolo de nuevo fuera de juego.

Lo que en un primer momento podía parecer una trama abierta de cara al último episodio ha terminado siendo la despedida de Soldier Boy de la serie. Así lo ha revelado Kripke al referirse a esa secuencia, que la ha descrito como "la última escena de Jensen en la serie", confirmando que Soldier Boy no volverá a aparecer en The Boys.

Eso no significa que Ackles abandone la franquicia. En 2027 llegará a Prime Video Vought Rising, precuela ambientada en los años 50 durante los orígenes corporativos de Vought y con el regreso de Ackles como Soldier Boy y Aya Cash como Stormfront. Kripke reveló que "tenemos planes para una segunda temporada", aunque avisó de que la renovación depende de si "la audiencia responde".

También está en desarrollo The Boys: México, sobre la que el creador de The Boys adelantó que la intención es respetar el ADN satírico y violento de la franquicia a la vez que se apuesta por un tono propio con anclaje cultural. Prime Video no ha anunciado fecha de estreno ni luz verde definitiva para la producción, pero Kripke ha asegurado que el piloto está en desarrollo con Diego Luna y Gael García Bernal como productores ejecutivos y con el guionista Gareth Dunnet-Alcocer (Blue Beetle) a cargo de la historia.