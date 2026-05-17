El creador de The Boys no quiere que los fans empatizen con Stormfront en Vougth Rising : "Es una nazi y apesta"

Archivo - The Boys Season 2 Aya Cash - JASPER SAVAGE / AMAZON PRIME VIDEO - Archivo

MADRID, 17 May. (CulturaOcio) -

A pesar de que la quinta temporada de The Boys es también la última, Jensen Ackles y Aya Cash regresarán como Soldier Boy y Stormfront en Vought Rising. Eric Kripke, creador de la serie original, asegura que nunca pedirá a los fans que empatizen con la superheroína en este spin-off. ¿La razón? "Es una nazi y apesta".

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"De ninguna manera voy a pedirle al público que simpatice con Stormfront. Es una nazi y apesta", afirmó Kripke a ScreenRant acerca de Klara Risinger, el verdadero nombre de la super. "¿Soldier Boy? Creo que, si hay algo que se insinúa, es que en realidad sentía algo por Klara más de lo que había dejado entrever al principio, y que eso se verá reflejado en gran medida en Vought Rising", añadió.

"En Vought Rising entenderéis un poco mejor cuál es la relación entre Soldier Boy y Bombsight, y por qué se tienen rencor el uno al otro", explicó tras el reencuentro entre ambos en el 5x06 de The Boys. "Pero siempre intentamos encontrar un equilibrio adecuado de manera que aporte algo de contexto y también algunos guiños interesantes. En cualquier caso, no hace falta haber visto The Boys para disfrutar de Vought Rising", añadió Kripke.

"De hecho, hemos realizado unas pruebas con público en las que participaron personas que nunca habían visto The Boys, y Vought Rising les gustó por sí sola. Así que ese, sin duda, es el objetivo", sentenció.

Stormfront debutó en la temporada 2 de The Boys. La super interpretada por Cash se unía a los Siete de Vought liderados por Patriota (Antony Starr), sustituyendo a Translucido en el equipo después de su muerte.

STORMFRONT Y BOMSIGHT: FIGURAS CLAVE DE VOUGHT RISING

La amada de Soldier Boy y líder en la sombra de Payback no es solo nazi, arrogante y todavía más sádica si cabe que Patriota. Además de usar su influencia para propagar ideología racista, Risinger también posee poderes que llegan a rivalizar con él. Entre los principales se encuentran la electroquinesis, siendo capaz de generar y manipular rayos, vuelo, superfuerza, invulnerabilidad y una longevidad extrema debido al Compuesto V.

La temporada 5 de The Boys ya ha mostrado fragmentos del pasado de Soldier Boy con Bombsight y Stormfront, dando a entender que serán personajes clave en Vought Rising. Los últimos compases del sexto episodio también refuerzan su vínculo con Klara y su influencia en su arco, el cual culmina con la decisión de entregar a Patriota el Compuesto V.