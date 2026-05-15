El cameo secreto de una megaestrella Marvel en The Boys - PRIME VIDEO

MADRID, 15 May. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Prime Video el séptimo y penúltimo episodio de la quinta y última temporada de The Boys. Y entre todos los aspectos que se pueden destacar del capítulo, se encuentra el de un ingenioso cameo de nada más y nada menos que una estrella del UCM, Samuel L. Jackson.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Mientras que en la franquicia marvelita Jackson da vida a Nick Fury, ex director de SHIELD y fundador de los Vengadores, su papel en la serie de Prime Video es menos espectacular. El actor da voz en su versión original a Xander el tiburón, que aparece en el muelle para decirle un par de cosas a Profundo/Kevin Kohler en su momento más bajo, tras ser expulsado de los Siete.

"Tío, ¿no la recoges?", pregunta el tiburón, apareciendo justo cuando Profundo arroja una lata vacía al agua. Aunque el personaje de Chace Crawford intenta contarle sus problemas a la criatura, esta le pide que se calle y le informa de que saben que el genocidio del oleoducto fue culpa suya.

Samuel L. Jackson has a cameo as Xander the Shark in ‘The Boys’ final season 🦈 😂 pic.twitter.com/G9dxCNecWR — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 13, 2026

"Como metas un pie, un solo dedos de esos tuyos de simio en el agua, ya sea en el mar, un arroyo o un puto charco, te juro que estás muerto", amenaza el tiburón, dejándole claro que ya no es bienvenido en el que fuera su elemento. Esto provoca que, más adelante, Kevin no se atreva a salvar a una persona que se está ahogando, lo que supone el broche de oro a su caída en desgracia.

SAMUEL L. JACKSON ES NICK FURY EN MARVEL

Aunque fugaz, el cameo de Jackson en The Boys no deja de resultar un ingenioso guiño a Marvel. Y es que resulta poético que el actor que da vida a uno de los personajes más icónicos del UCM aparezca en una serie que precisamente se burla de las películas de superhéroes. Resulta curioso además que, mientras que como Nick Fury su misión es reunir a un equipo de héroes, como Xander llega precisamente en el momento en que otro equipo se está disolviendo.

Por último, según señala ComicBook, se puede encontrar otra capa de humor en el fichaje del intérprete, ya que esta no es la primera experiencia de Jackson con tiburones en la pantalla. El actor formó parte del elenco de la película de 1999 Deep Blue Sea, encarnando a una de las muchas víctimas del gran depredador marino. No obstante, en la ficción de Prime Video podría ser él quien acabe devorando a alguien.