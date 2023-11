En marcha The Boys: México con estrellas de Marvel y Star Wars

En marcha The Boys: México con estrellas de Marvel y Star Wars - PRIME VIDEO

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

The Boys, la serie que revolucionó hace unos años el género de los superhéroes con su tono satírico y enormes dosis de violencia, continúa ampliando su universo. Tras el spin-off de animación Diabolical y el de imagen real Gen V, llegará una nueva serie. Una nueva ampliación de la franquicia que se ambientará en México y que, además, contará con dos rutilantes estrellas.

Según ha informado Deadline, The Boys: Mexico será la segunda expansión en imagen real alejada de la serie matriz. Y como productores ejecutivos contará con Diego Luna, el actor de Andor, la serie de Star Wars; y con Gael García Bernal, intérprete de Mozart in the Jungle que el pasado 2022 se adentró en el cine de superhéroes con Marvel en el especial de terror La maldición del Hombre Lobo.

Además de producir, tanto Luna como García Bernal formarán parte del elenco de The Boys: Mexico, si bien no serán sus protagonistas principales. Antaño, juntos trabajaron en la película Y tu mamá también, del director Alfonso Cuarón, estrenada en 2001 y en la que compartieron protagonismo con Maribel Verdú. Más de dos décadas después, los dos actores mexicano se unen de nuevo.

El proyecto tratará de expandir en la comunidad hispanohablante una de las franquicias más exitosas del streaming. The Boys: Mexico cuenta con Gareth Dunnet-Alcocer como guionista y co-showrunner. Hace tan solo unos meses, el creativo estrenó su último proyecto, también enmarcado en el cine de superhéroes: la película Blue Beetle del Universo DC.

Prime Video espera encontrar a un guionista más antes de dar comienzo al desarrollo de la serie. Amén de los tres nombres mencionados, en la producción estará el equipo habitual de The Boys, encabezado por Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg y Neil H. Moritz.

Por el momento, The Boys: Mexico no cuenta con sinopsis ni con fecha de estreno estimada. Entre tanto, la serie principal de la franquicia estrenará su cuarta temporada en algún momento de 2024. A ello le seguirá una segunda entrega de Gen V, que ha logrado una muy buena recepción de crítica y público.