El doloroso sacrificio de un personaje en el 5x07 de The Boys que lo cambia todo antes del final - PRIME VIDEO

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Nadie está a salvo de la parca en The Boys. Esto ha vuelto a ponerse de manifiesto en el penúltimo episodio de la quinta y última temporada de la serie. Un capítulo especialmente marcado por el sacrificio de un personaje que, aun mereciendo un final feliz, lo ha cambiado todo antes del desenlace definitivo de la ficción de Amazon Prime Video.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Titulado El Francés, la Hembra y el hombre llamado Leche Materna, el 5x07 de The Boys arranca con Patriota (Antony Starr) después de haberse inyectado el Compuesto V en la anterior entrega. Esto obliga a Carnicero (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid) y los demás a elaborar un plan B para eliminar al líder de los Siete.

Su solución pasa por convertir a Kimiko (Karen Fukuhara) en un arma contra Patriota. Para conseguirlo, utiliza uranio y técnicas rusas derivadas de los experimentos realizados con Soldier Boy (Jensen Ackles).

El objetivo no es darle superfuerza, sino una capacidad específica: drenar o anular poderes, algo que podría equilibrar la balanza frente al ahora invencible villano. Frenchie (Tomer Capone) convence a Sister Sage (Susan Heyward) de que lo ayude después de una emotiva conversación sobre el significado del amor.

Más adelante, Soldier Boy le confiesa a Patriota que la única razón de que le diera el Compuesto V fue su amor por Klara. Después de una fuerte discusión, el líder de los Siete agarra a su padre y lo asfixia hasta la muerte.

En sus últimos compases, Luz Estelar (Erin Moriarty) y Leche Materna (Laz Alonso) liberan a varias personas de las mortales garras de dos villanos enviados por Oh-Father (Daveed Diggs) para masacrarlas y le piden a Marie Moreau (Jaz Sinclair) su ayuda. Por su parte, mientras Frenchie permanece al lado de su amada Kimiko, el sistema de alarma detecta la presencia de Patriota.

El perturbado villano sabe que Sister Sage se encuentra escondida con ellos. Sin embargo, Frenchie atrae su atención sobre él para distraerle. Patriota le interroga e incluso deduce que están intentando recrear el experimento que se llevó a cabo con Soldier Boy y le otorgó la capacidad de anular superpoderes.

EL SACRIFICIO DE FRENCHIE

Frenchie responde diciendo que ya lo han hecho. Instantes después, levanta la tapa del generador de uranio y se sacrifica para comprobar que surte efecto en Patriota. Una vez el villano se marcha del lugar, Sage y Kimiko encuentran a Frenchie en el suelo muriéndose y, en una desgarradora escena, Frenchie le dice que ella le salvó.

Carnicero y Hughie llegan poco después. Frenchie muere en los brazos de Kimiko mientras le susurra "mon coeur", cuya traducción del francés es "mi corazón".

El episodio finaliza con todo el equipo destrozado por la muerte de su amigo y compañero. La muerte del personaje de Tomer Capone marca un cambio al convertirse en la primera baja dentro del equipo de Carnicero. No obstante, su sacrificio no es en vano, ya que ahora pueden equilibrar la balanza para detener a Patriota con la nueva habilidad de Kimiko.