El creador de The Boys confirma que ESE SÚPER "no ha muerto"

El final de la 2ª temporada de The Boys ha resuelto muchos cabos sueltos, pero también ha dejado algún que otro interrogante de cara a la 3ª temporada, que ya ha sido confirmada por Amazon Prime Video. Entre ellos, destaca el destino de uno de los personajes... ¿O estaba mintiendo Patriota en la rueda de prensa del final del episodio 2x08?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

En el episodio final de la 2ª temporada de The Boys las cosas no fueron nada bien para Stormfront. Mientras trataba de matar a Becca, la mujer de Billy 'el Carnicero' Burcher, se topó con un enemigo inesperado. Ryan, el hijo de Patriota desató todo su poder sobre la súper nazi, dejándola desmembrada, calcinada y al borde de la muerte. Sin embargo, éste no es el final de la última integrante de Los Siete, ya que según el creador de la serie "no está muerta".

En una sesión de preguntas y respuestas tras el final de la temporada 2, el showrunner Erik Kripke explicó que, pese a todas sus heridas, Stormfront sigue viva en algún sitio. "Patriota dijo que está detenida en un lugar no revelado", explicó en Twitter dando veracidad a las declaraciones del líder de Los Siete en la rueda de prensa del final del episodio. "Nunca la vimos morir", agregó.

"Pequeña Stumpfront", la rebautizó Kripke en referencia a cómo acaba siendo mutilada al final de la temporada. "Nuestra pequeña Nazi-Stumpfront todavía está viva. Y para alguien que sueña con una raza superior, ella va a estar mutilada durante mucho tiempo, porque envejece lentamente. Es el castigo correcto para nuestra pequeña nazi rechoncha", sentenció.

Sin embargo, Kripke no confirmó ni negó el paradero de Stormfront, que podría estar bajo custodia de la CIA o bien bajo el yugo de Vought en unas instalaciones secretas. Del mismo modo, el showrunner no confirmó el regreso de Aya Cash en la 3ª temporada. Pero está claro que la longeva y sádica súper no ha dicho su última palabra.