La temporada 2 de The Boys revela el pasado oculto Stormfront

Stormfront en la temporada 2 de The Boys - AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

La 2ª temporada de The Boys está siendo una cascada de revelaciones para los fans. La serie de Amazon Prime Video ya ha llegado al ecuador de su segunda tanda de episodios con un capítulo más sosegado, y menos gore, que los tres anteriores. Pero eso no significa que no haya mucho que digerir, como la revelación del oscuro pasado que oculta la nueva miembro de los Siete, la poderosa (y también temible) Stormfront.

((AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Una de las mayores incorporaciones al elenco de The Boys en ésta segunda temporada ha sido la actriz Aya Cash, que interpreta a la nueva miembro de Los Siete en sustitución del fallecido Translúcido, Stormfront. Aunque se la presenta como una joven comprometida con las causas sociales y un tanto rebelde, la Super esconde muchos secretos, y muy turbios, que poco a poco se van revelando.

En el episodio 2x04, mientras Butcher logra encontrar por fin a Becca y trata de convencerla de que huya con él, abandonado al hijo de Patriota, Hughie, LM y Luz Estelar se embarcan en una misión encomendada por el propio Carnicero para descubrir la verdad sobre Liberty, una Super que estuvo activa en los años 70 y que, después, desapareció sin dejar rastro.

Su viaje por carretera, en el que se explora tanto la relación entre Hughie y Luz Estelar como el pasado de LM y sus motivaciones para unirse a The Boys, les lleva hasta la casa de una mujer afroamericana sin relación aparente con los Supers* hasta que dicha mujer les cuenta la verdadera historia de Liberty.

¿DÓNDE ESTÁ LA SUPERHEROÍNA DE LOS 70?

Aunque al principio la mujer se muestra reacia a compartir su pasado, gracias a la historia del padre de LM pierde el miedo al darse cuenta de que el grupo no es de Vought. Es entonces cuando les cuenta que, en una noche de lluvia, mientras su hermano conducía hacia casa fue atacado por un Super.

Se muestra un flashback en el que Liberty, sin motivo aparente, le dice al hermano de la mujer que se baje del coche, ya que supuestamente ha sido robado. Ante los horrorizados ojos de su hermana, Liberty mata a puñetazos al joven por el mero hecho de ser negro. Tras silenciar el asesinato con soborno de Vought, Liberty desapareció.

O eso parece en un principio, porque tras contar su trágica historia, la mujer les muestra a Hughie y compañía una foto de Stormfront en el periódico, asegurando que jamás olvidaría la cara de la asesina de su hermano.

Esto quiere decir que la nueva y rebelde miembro de Los Siete es en realidad la superheroína conocida como Liberty, reafirmando su racismo y su sadismo, que ya dejó entrever en el episodio 2x03, cuando asesinó a sangre fría al hermano de Kimiko.

¿Qué más secretos esconde Stormfront? ¿Cuál es su auténtico plan? ¿Está Vought al corriente de a quién ha incluido en Los Siete? Todas estas respuestas, y más, en los próximos episodios de The Boys, que se estrenan cada viernes hasta el 9 de octubre en Amazon Prime Video.