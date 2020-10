The Boys: ¿Quién muere en el final de la 2ª temporada?

¿Quién Muere En El Final De La Temporada 2 De The Boys?

¿Quién Muere En El Final De La Temporada 2 De The Boys? - AMAZON PRIME VIDEO - Archivo

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

El episodio final de la 2ª temporada de The Boys ha desmoronado todo lo que los fans sabían, o creían saber, de la guerra entre Los Siete liderados por Patriota y los caza súper de Billy 'el Carnicero' Butcher. Y por supuesto, no han faltado un buen puñado de muertes, algunas de ellas muy importantes para la 3ª temporada. ¿Quién ha sobrevivido y quién no?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

La temporada 2 de The Boys ha sido una vorágine de muertes, traiciones y confabulaciones de todo tipo. Desde la llegada de Stormfront a Los Siete, que se reveló como una nazi de más de 100 años de edad, el grupo de superhéroes ha estado más fraccionado que nunca. Y el clímax ha llegado en el episodio final.

Mientras que los chicos de Carnicero han ido contando cada vez con más ayuda, incluyendo a Luz Estelar, A-Train y en el último momento Reina Maeve, Patriota cada se ha quedado más solo, con Vought intentando controlar su cada vez más enfermizo ego y con el único apoyo incondicional de Stormfront.

En el episodio 2x08, ha tenido lugar el gran enfrentamiento entre los Supers y The Boys, con Ryan, el hijo de Patriota, como pieza esencial del juego, y con el fallecimiento de algunos personajes cruciales para la trama. Éstas son todas las muertes del último episodio de The Boys temporada 2.

UN PUÑADO DE GUARDIAS DE VOUGHT

Las primeras víctimas del episodio son las fuerzas especiales de Vought que acuden a la caseta en la que Patriota oculta a Ryan. Al no encontrar a su hijo, el líder de Los Siete enfurece y los mata a todos a sangre fría.

¿STORMFRONT?

Tras recibir una brutal paliza de Luz Estelar, Reina Maeve y Kimiko, Stormfront huye para localizar a Becca, Carnicero y Ryan. En el momento en el que Stormfront coge del cuello a Becca y amenaza su vida, el poder de Ryan sale a la luz y de un solo disparo desmiembra a la Super y la deja agonizando y prácticamente calcinada en el suelo.

Sin embargo, no se la ve morir, y de hecho en la conferencia de prensa de Vought se da a entender que ha sido detenida y trasladada a un instalación secreta para responder por lo que ha hecho. Así que la desequilibrada nazi quizás no haya dicho su última palabra.

BECCA

Por desgracia, el poder de Ryan es tan incontrolable que en su ataque también hiere de muerte a Becca, que se desangra en los brazos de Carnicero.

EL LÍDER DE LA IGLESIA DEL COLECTIVO

La última gran muerte, y la más reveladora, es la de Alistair Adana, el carismático y ladino líder de la Iglesia del Colectivo al que da vida Goran Visnjic. Mientras habla con la congresista Victoria Neuman, de repente su cabeza explota en mil pedazos, revelando que fue ella quien estuvo todo el tiempo detrás de las misteriosas muertes de toda la temporada.