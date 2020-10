El brutal final de la temporada 2 de The Boys, explicado

Como no podía ser de otra forma, el final de la temporada 2 de The Boys ha estado lleno de violencia extrema, muertes a diestro y siniestro y un buen puñado de importantes revelaciones sobre Los Siete y todo el plan orquestado por Vought para llevar el Compuesto V a la población. Un episodio muy intenso que ha dejado muchos cabos atados, y alguna que otra sorpresa de cara a la 3ª temporada, ya confirmada por Amazon Prime Video.

El episodio 2x08 de The Boys comienza con el equipo de Billy 'el Carnicero' Butcher preparando un auténtico arsenal para acabar de una vez por todas con Patriota y su grupo de Supers. Mientras, Hughie y Luz Estelar buscan acabar con Vought de una forma menos violenta... pero más eficaz, terminar con el imperio de supers para siempre.

Su plan es acudir a Reina Maeve, para que esta revele todo lo que sabe, pero ella rehúsa a declarar en contra de sus compañeros, en especial de Patriota por miedo a las represalias. Pero no está todo perdido, sorprendentemente A-Train se presenta ante Hughie y Luz Estelar para entregarles las fotos de Stormfront con los altos cargos de la Alemania nazi. Con la baza de poder sacar a la luz el oscuro secreto de la súper, Carnicero y los suyos preparan un nuevo plan de ataque.

Mientras tanto, Becca ha logrado escapar del yugo de Vought y llegar hasta la guarida de The Boys para pedirle ayuda a Carnicero, después de que Patriota y Stormfront secuestran a su hijo en el episodio 2x07. Ella le pide a Carnicero que encuentre a su hijo y es entonces cuando éste acude a Stan Edgar, el dirigente de Vought, con quien hace un pacto: Le revelarán el escondite donde Patriota y Stormfront tienen al pequeño y él le rescatará, luego ellos se quedarán con el niño... y él con Becca.

El plan es claro: sacar a los dos poderosos supers de la cabaña y que dejen al niño solo para poder llevárselo. A Stormfront la sacan de allí cuando hacen público su pasado nazi. A Patriota consiguen, con unos dispositivos de ultrasonido, entretenerlo el tiempo suficiente para poder recuperar a Ryan. Es en ese momento cuando Butcher recapacita, decide romper su trato con Vought y le pide a LM que salve a su mujer y a Ryan llevándolos con Mallory para ponerles a salvo. Pero cuando todo parece que va a salir bien, súbitamente aparece Stormfront para frenar bruscamente su huída.

LAS CHICAS CONTRA STORMFRONT

Por mucho arsenal que tengas, y muchos inventos que haya ideado Frenchie, The Boys no son rival para la poderosa y sanguinaria Stormfront. Sólo los supers pueden hacer frente a los supers, y comienza una encarnizada pelea entre Luz Estelar, Kimico y la superheroína nazi. Y, aun así, se ven superadas por su fuerza y sus rayos, hasta que, cuando todo parece perdido, entra en escena Reina Mave.

Con su ayuda, entre las tres Supers logran detener a Stormfront, propinándole una brutal paliza a seis manos, que la obliga a huir volando. Mientras tanto, Carnicero ha logrado escapar con Becca y Ryan, pero su libertad no dura mucho, ya que la amante de Patriota rápidamente les alcanza en un bosque, deshaciéndose de Butcher y agarrando del cuello a Becca, a la que pretende matar sin miramientos.

RYAN DESATA SUS PODERES

Pero con lo que no contaba Stormfront es con que el hijo de Patriota es tan poderoso como su padre. En una escena anterior, mientras Patriota intenta que Ryan utilice su visión láser, éste le dice que la mejor forma de activar sus rayos oculares es imaginarse a alguien que odia. "Pero yo no odio a nadie", le dice el joven, demostrando que su carácter no tiene nada que ver con el de su progenitor.

Sin embargo, al ver a su madre al borde de la muerte, Ryan ya tiene alguien a quien odiar, que no es otra que Stormfront. Es entonces cuando el niño activa su visión láser, que deja a Stormfront desmembrada, calcinada y al borde de la muerte. Pero por desgracia, su poder es tal que también hiere en la yugular a su madre, que acaba muriendo en los brazos de Carnicero.

VOUGHT SE LAVA LAS MANOS

Poco después de que muera Becca, y con Butcher dispuesto a incumplir su última promesa a su mujer y matar a Ryan, entra en escena Patriota, que intenta por todos los medios que su hijo le elija a él y no a Carnicero. Pero el pequeño se acerca al marido de su madre. Algo que no le sienta nada bien al líder de Los Siete, que está dispuesto a matar a su archienemigo a sangre fría. Es entonces cuando, de nuevo aparece la salvadora Reina Maeve, que le amenaza con hacer público el video del avión "para que nadie vuelva a quererle jamás" si no termina su reinado de terror.

El ego de Patriota, y su afán por ser querido por todo el mundo, le obligan a aceptar el trato y dejar con vida a Butcher y a Ryan, además de readmitir en los Siete a Luz Estelar y a la propia Mave.

Poco después, tiene lugar una rueda de prensa en la que Stan Edgar, con ayuda de los Supers, incrimina de todas las muertes -incluyendo el atentado en el Congreso- a Stormfront, que sigue con vida y pagará por lo que ha hecho, limpiando así la imagen de Vought.

Tanto Luz Estelar como A-Train vuelven a Los Siete, sin embargo, Profundo vuelve a quedarse fuera pese a haber hecho todo lo que la Iglesia del Colectivo le ha pedido. Es entonces cuando el acuático super decide renegar de la secta a la que ha estado ligado durante la mayor parte de esta temporada.

Pese a que Vought logra lavar su imagen, la ley que permitía llevar el Compuesto V a los ejércitos y fuerzas de seguridad es rechazada, y finalmente parece que los chicos de Carnicero han ganado. ¿O no?

SE REVELA EL VILLANO EN LAS SOMBRAS

Durante todo el episodio final, todos los personajes se han ido preguntando unos a otros quién era el responsable de que las cabezas de los congresistas, de Shockwave y de otros asistentes a la comparecencia, explotasen. Nadie parece ser el responsable de la matanza, hasta que en el último momento se revela quién ha estado actuando todo el tiempo entre las sombras.

En los últimos minutos del episodio se revela que el líder de la Iglesia del Colectivo ha estado confabulado todo el tiempo con la congresista Victoria Neuman. Sin embargo, mientras tras mantener una amistosa y oscura conversación por teléfono, su cabeza explota. Es entonces cuando The Boys revela que la congresista, quien parecía una fuerte aliada en la lucha contra los Supers, es en realidad una de ellos, y posiblemente más peligrosa y sanguinaria.

Un sorprendente giro final que sienta las bases para la ya confirmada tercera temporada de la serie de Amazon Prime Video.