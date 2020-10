¿Qué dice Stormfront en alemán al final de The Boys 2?

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

El final de la segunda temporada de The Boys dejó a los seguidores de la serie de Amazon Prime Video con varias revelaciones y certezas sobre la mesa... pero también con algunas interrogantes. Y una de ellas tiene como protagonista a Stormfront, la despiadada súper de pasado nazi que, en uno de los momentos clave del capítulo, pronuncia varias frases en alemán, ¿Qué es lo que significan esas palabras?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Cuando Butcher, Becca y el pequeño intentan escapar, en mitad del bosque aparece Stormfront que, tras deshacerse de Carnicero, coge a Becca del cuello levantando sus pies del suelo. La esposa de Billy logra clavarle un cuchillo en el ojo a Stormfront, dejándo al personaje tuerto, como su homólogo de los cómics.

Pero nada parece poder detener a la sanguinaria súper y cuando está a punto de acabar con la vida de Becca, su hijo sale en su ayuda con un cegador destello. Así y tras desatar, movido por su miedo y su odio, todo su poder para intentar salvar a su madre, Ryan deja a Stormfront al borde de la muerte. Pero además de derrotar a la villana, con su arrebato de ira Ryan hiere también a su madre en la yugular, provocándole la muerte.

Mientras Carnicero sostiene el cuerpo ya sin vida en sus brazos y Ryan llora desconsolado, aparece en escena Patriota que se encuentra con la tremenda estampa de Stormfront.

Tirada en el suelo. Agonizando. Sin piernas y solo con un brazo. Casi totalmente calcinada. Así se encuentra Homelander a su amante en ese crítico momento comienza a murmurar unas palabras en alemán. La serie no subtitula las frases que pronuncia Aya Cash, así que muchos fans se preguntan: ¿Qué es lo que dice Stormfront?

Pues en ese crítico momento en el que se encuentra al borde de la muerte, la desalmada y tirada súper, vuelve a sus raíces y a lo que más ha querido en la vida, su familia, para buscar un poco de paz en el pasado. En ese pasado que vivió antes de convertirse en un auténtico monstruo.

Esto es lo que dice Stormfront en Alemán:

"Es war so schön. Wie wir dort zu dritt gesessen, im Schatten eines Apfelbaums. Erinnerst du dich an den Tag Frederick? Chloe hat die Arme aus dem Autofenster gestreckt. Wir haben den perfekten Platz am Fluss gefunden, im Schatten eines Apfelbaums. Es war das erste mal dass Chloe frische Äpfel gegessen hat. War so glücklich. Es war herrlich. Ich wollte dass er nie zu Ende geht".

Y esta es su traducción al español:

"Fue muy bonito. Cómo nos sentamos los tres allí, a la sombra de un manzano. ¿Recuerdas aquel día, Frederick? Chloe sacó el brazo por la ventanilla del coche. Encontramos el lugar perfecto junto al río, a la sombra de un manzano. Fue la primera vez que Chloe comió manzanas frescas. Estaba tan feliz. Fue maravilloso. No quería que acabara nunca".

Un recuerdo a su marido, Frederick Vougth -el científico de la Alemania nazi, un especialista en ingeniería genética, creador del Compuesto V y fundador de la empresa que gestiona a Los Siete- y a su hija Chloe, que apareció como anciana en una imagen esta segunda temporada.

Y a pesar del lamentable estado en el que la dejó el hijo de Patriota, Stormfront aún sigue viva, tal y como confirmó en su comparecencia a ante los medios Stan Edgar, el actual máximo dirigente de Vought, que además señaló que -después de que su pasado nazi saliera a la luz- es ella la culpable de todas las muertes del Congreso y de los ataques de los últimos días.