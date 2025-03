6 Cosas Que Recordar Antes De Ver Daredevil: Born Again En Disney+

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again, la nueva serie sobre el hombre sin miedo al que da vida Charlie Cox, llega a Disney+. El superhéroe volverá a verse las caras con Wilson Fisk/Kingpin, al encarnará nuevamente Vincent D'Onofrio en esta ficción que ya sí forma parte desde su "renacer" del Universo Cinematográfico Marvel.

No obstante, Born Again no arranca de cero, pues los personajes ya cuentan con un bagaje del que los fans marvelitas pudieron disfrutar en la serie de Netflix, que finalizó tras el estreno de su tercera temporada en 2018.

Mucho tiempo ha pasado y, además, el Daredevil de Cox ha hecho ya apariciones puntuales desde entonces en algunas producciones de Marvel... al igual que también lo ha hecho su gran enemigo, Wilson Fisk.

Así, antes de regresar a las peligrosas calles de Hell's Kitchen y embarcarse en la nueva aventura del diablo justiciero, se antoja justo y necesario recordar ciertas claves para que el arranque del renacer de Daredevil no sorprenda a los fans algo desorientados.

EL ORIGEN DE DAREDEVIL

Según ya relató la serie de Netflix, Matt Murdock perdió la visión cuando tan solo tenía 9 años. Para impedir que un anciano fuese atropellado por un camión, el joven sufrió un accidente que acabó con sus ojos salpicados con los productos químicos que el vehículo transportaba. Abandonado por su madre, convertida en monja, y quedando huérfano tras el asesinato de su padre por un mafioso, Murdock fue criado en un orfanato.

Allí conoció a Stick, su gran maestro, un hombre ciego que le enseñó a defenderse y potenciar sus otros sentidos. Cuando alcanzó su juventud, Murdock entró a la universidad para estudiar Derecho y allí conoció a su gran amigo Franklin 'Foggy' Nelson (Elden Henson). Juntos, abrieron su pequeño bufete de abogados y mientras tanto, Murdock comenzó a combatir el crimen en Nueva York convirtiéndose en un vigilante.

¿COMO TERMINA LA SERIE DE NETFLIX?

Después de que Kingpin hubiese descubierto la verdadera identidad del héroe en la temporada 3, Daredevil está decidido a acabar con la vida de su enemigo. No obstante, Murdock decide llegar a una especie de acuerdo con el villano, por el que Fisk dejará de atormentar a Matt y su círculo, se declarará culpable de sus crímenes y no revelará la identidad del vigilante. A cambio, el abogado no desvelará públicamente que fue Vanessa (Ayelet Zurer), la mujer de Fisk, quien ordenó el asesinato del agente del FBI Ray Nadeem (Jay Ali).

BULLSEYE, NUEVO ENEMIGO PERO VIEJO CONOCIDO

Kingpin estuvo usando al agente del FBI Ben Poindexter (Wilson Bethel) para incriminar a Daredevil de asesinato. Todo cambiaría cuando el personaje de Cox le reveló que Fisk era el responsable de la muerte de su novia, Julie Barnes (Holly Cinnamon), sembrando la sed de venganza en Poindexter, que terminó con la espalda rota tras enfrentarse al villano.

Los últimos instantes de la serie daban a entender que su recuperación ya estaba en marcha y ahora, en Born Again, se completará su transformación en Bullseye, un sanguinario villano con una puntería sobrehumana que en los cómics es uno de los grandes antagonistas del personaje.

VIGILANTE Y ABOGADO

A lo largo de la tercera temporada, Matt, 'Foggy' y Karen Page (Deborah Ann Woll) estuvieron cada uno resolviendo sus asuntos por separado. Foggy se estaba postulando para llegar a ser fiscal del distrito, pero finalmente abandonó sus ideas para ayudar a sus amigos a defenderse contra las acusaciones del FBI. Los tres se reunieron de nuevo y fundaron un nuevo bufete de abogados llamado Nelson, Murdock & Page para luchar contra las injusticias del sistema judicial.

KINGPIN vs OJO DE HALCÓN y ECHO

Los últimos compases de la serie Ojo de halcón desvelaron que, habiendo salido de alguna forma de la cárcel, Kingpin era el gran villano en las sombras y cómplice de Eleanor Bishop (Vera Farmiga). Su objetivo era recuperar su poder en Nueva York y para ello utilizó a Maya Lopez (Alaqua Cox, a.k.a. Echo), una joven huérfana a la que crió como si fuera de su familia. Pero tras enterarse de que Fisk, al que llamaba tío Wilson, fue el verdadero responsable de la muerte de su padre, Maya se toma su venganza y dispara al personaje de D'Onofrio en un ojo, lo que lo deja al borde de la muerte... pero vivo.

Además en Echo, el spin-off de la serie protagonizada por Jeremy Renner centrado ya en la figura de Maya, se reveló que tanto Fisk como Murdock habrían sobrevivido al chasquido de Thanos, acaecido en Vengadores: Infinity War. Tras enfrentarse de nuevo a un reaparecido Fisk, la protagonista consigue derrotar a Kingpin con sus nuevos poderes, fruto del legado de sus ancestras nativas americanas.

Al escarbar en su interior Maya, perdibe todo el dolor de Fisk, que arrastra traumas de la infancia cuando sufrió el maltrato de sus padres. Es entonces cuando Echo decide hablar con él, dentro de su mente, en una suerte de exorcización de sus recuerdos más oscuros y violentos. Después, sus hombres se lo llevan y huyen a toda velocidad... pero Fisk parece ya no ser el mismo. Ahora quiere otro tipo de poder y la aprobación de la gente, algo en lo que se profundizará en Daredevil: Born Again.

LOS CAMEOS DE DAREDEVIL EN EL UCM

Años después de la cancelación de la serie de Netflix, poco a poco, el personaje de Charlie Cox fue recuperado algunos proyectos del Universo Cinematográfico Marvel. Su primera aparición en el UCM la hizo en Spider-Man: No Way Home donde hizo un breve cameo como el abogado elegido por la tía May para ayudar al Peter Parker de Tom Holland a quedar libre de cargos que se imputaban.

Después Daredevil apareción en She-Hulk, la serie de la abogada Hulka, donde con un nuevo traje con detalles dorados, ayudó a resolver uno de los casos de Jennifer Walters (Tatiana Maslany) y... tuvieron un polémico y bastante forzado romance.