Daredevil: Born Again obviará uno de los romances más polémicos de Marvel

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again verá de nuevo a Charlie Cox en el papel de Matt Murdock. La serie desembarcará en Disney+ el próximo 5 de marzo y Dario Scardapane, su creador, asegura que dejará fuera de la trama dos recientes y polémicos momentos del Hombre Sin Miedo en el Universo Cinematográfico Marvel.

"Marvel tiene un plan maestro, y todo lo que hagas tiene un efecto dominó. Proponía ideas bastante tempranas y me decían que ya tenían otros planes", le ha relatado a SFX Magazine Scardapane. Esto llevó al guionista a obviar dos instantes en la historia más reciente del personaje en el UCM: el cameo de Cox como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home y su aparición en la serie She-Hulk: Abogada Hulka.

"Tengo bastante margen de maniobra hasta que llego al gran plan de Marvel para el UCM. Por eso, intento ignorar algunas cosas [de este universo en general]. Hemos definido un Daredevil muy concreto, tanto en sus conflictos como en su uniforme y el momento de su vida en que lo recuperamos", explicó.

"Podemos decir que Daredevil es canon dentro del UCM; esos otros eventos [Spider-Man: No Way Home y She-Hulk] sucedieron, pero algunos no los estamos teniendo en cuenta. Su aventura de una noche con She-Hulk es uno de ellos", añadió Scardapane.

Sin embargo, el showrunner esconde un as bajo su manga. "No quiero adelantar nada, pero veréis a un personaje [en la serie] que nunca hubierais imaginado, aunque se incorpora a la historia de un modo orgánico y tiene cabida en nuestro mundo. Nueva York en el UCM tiene actualmente muchas cosas que ofrecer", comentó, sin entrar en más detalles.

Los rumores más recientes sugerían que la actriz Margarita Levieva interpretará al nuevo interés amoroso de Matt, Heather Glenn. Pero cabe la posibilidad de que este no sea el personaje al que se refiere Scardapane en sus declaraciones. En cualquier caso, por ahora, toca esperar para averiguarlo.

En Daredevil: Born Again de Marvel Televisión, Matt Murdock es un abogado ciego con habilidades especiales que lucha contra las injusticias en su bufete de abogados, mientras que el antiguo jefe de la mafia, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), emprende su propia carrera política en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos se verán abocados a una colisión inevitable", reza la sinopsis oficial de la serie.

Además de Cox y D'Onofrio, la ficción también recuperará a otros apreciados personajes de la serie original de Netflix, como son Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal), Karen Page (Deborah Ann Woll), Foggy Nelson (Elden Henson) y Bullseye (Wilson Bethel). Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Lou Taylor Pucci, Hunter Doohan, Zabryna Guevara, Genneya Walton y Ayelet Zurer completan el elenco.