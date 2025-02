Primeras reacciones a Daredevil Born Again: ¿Es "tan brutal como en Netflix"?

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again llegará a Disney+ el 5 de marzo. Sirviendo como una continuación de la aclamada serie Daredevil de Netflix, Charlie Cox retoma su papel como Matt Murdock, el abogado y vigilante, con Vincent D'Onofrio retomando su rol de Wilson Fisk. A unos días del estreno, ya han surgido en redes las primeras reacciones a la ficción de Marvel.

"Daredevil: Born Again tiene el mejor piloto de cualquier serie del UCM hasta el momento, y no está ni cerca. Una energía que te mantiene al borde del asiento. Charlie y Vincent no han perdido el ritmo, Benson y Moorhead aportan su toque especial", dijo Liam Crowley de Screen Rant en X.

#DaredevilBornAgain has the best pilot of any MCU series thus far, and it’s not close. Edge of seat energy w/ audible gasps throughout. Charlie & Vincent haven’t lost a step, Benson & Moorhead bring the sauce. Above all else, it’s EPISODIC. We *might* be back. @screenrant pic.twitter.com/ArVsHm0cJg — Liam (@LiamTCrowley) February 25, 2025

"Daredevil: Born Again empieza con todo. Es una continuación a la altura de la serie de Netflix. ¡Cox y D'Onofrio siguen en plena forma! Algunos momentos de VFX son un punto débil. Avanza rápido y no tiene piedad. Los primeros dos episodios son realmente sólidos. ¡Lo disfruté mucho y quiero ver más!", expuso Brandon Davis de Phase Hero.

#DaredevilBornAgain comes out SWINGING!



It’s a TRUE continuation of the Netflix series. Cox & D’Onofrio haven’t missed a beat! Some VFX moments are a weak spot.



It kicks ass, moves quick, and takes no prisoners. Really solid first 2 eps.



Really enjoyed and want to see more!! pic.twitter.com/AGDyExV5YZ — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) February 25, 2025

"¡Santo cielo, Hell's Kitchen! Daredevil: Born Again comienza con una secuencia larga y devastadora que grita: 'Esto es tan brutal como en Netflix'. A partir de ahí, los dos primeros episodios presentan una historia compleja sobre policías, vigilantes y la culpa. Vale la pena releer Devil's Reign para refrescar la memoria. ¡Un inicio espectacular!", comentó Sean O'Connell de CinemaBlend.

Holy Hell’s Kitchen! #DaredevilBornAgain opens with a lengthy, devastating sequence that screams, “This is just as brutal as Netflix.” From there, the 2 episodes lay out a layered story about cops, vigilantes, and guilt. Read DEVIL’S REIGN as a refresh. Off to a GREAT start! pic.twitter.com/TiLgUm0Jqn — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) February 25, 2025

Nate Shelton de Geekcentric aseguró: "He visto dos episodios de Daredevil: Born Again y me alegra decir que el Diablo ha vuelto. Esta temporada arranca con todo y te lleva de vuelta al Daredevil que amas. ¡Es dura, sangrienta e intensa! ¡Cox y Vincent D'Onofrio son tan perfectos como los recuerdas!".

I’ve seen two episodes of #DaredevilBornAgain and I’m happy to say THE DEVIL IS BACK! This season hits the ground running and brings you right back to the Daredevil you love. It’s GRITTY, BLOODY, INTENSE AND ELEVATED! Cox and @vincentdonofrio are as perfect as you remember! 😈 pic.twitter.com/KYXEmjyz4B — nateplaysgames - Geekcentric (@n8playsgames) February 25, 2025

"Los primeros dos episodios de Daredevil: Born Again aportan una nueva energía estilosa a Daredevil que parece menos realista que la serie de Netflix, pero más cercana a la atmósfera de los cómics, lo cual personalmente me encantó", valoró Chris Killian de ComicBook.

The first two episodes of #DaredevilBornAgain breathe a new, stylish energy into Daredevil that feels less grounded than the Netflix run, but more akin to the moodiness of the comics, which I personally loved. Prepare for a gut punch and avoid spoilers! (1/2) pic.twitter.com/xeYI0aaXtN — Chris Killian (@chriskillian) February 25, 2025

Eammon Jacobs, de Business Insider, dijo que la ficción es "brutalmente apasionante" con una "sinfonía de violencia" que convierte a la serie en una sucesora perfecta de la historia de Daredevil, con solo una crítica dirigida al "incómodo CGI".

Pleased to say Daredevil: Born Again is brutally gripping and hurls a symphony of violence at the audience while perfectly capturing @Daredevil's essence as if he never left our screens. It's not perfect (with some awkward CGI) but it's a bloody delight. #DaredevilBornAgain pic.twitter.com/zSpTPeeqDy — Eammon Jacobs (@EammonJacobs) February 25, 2025

Rayyan Akber, de The Illuminardi, compartió en X: "Daredevil: Born Again te sacudirá hasta lo más profundo desde el principio, metiéndote de lleno dentro de la deteriorada mente de Matt durante esta temporada. Te muestra lo que amabas de Daredevil, y luego te lleva a un lugar nuevo e intrigante en sus vidas que no habíamos explorado antes".