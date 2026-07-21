La Casa del Dragón 3x05 resucita a uno de sus personajes: ¿Contradice o salva el canon el regreso de ((SPOILER)))? - HBO MAX

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Al igual que Juego de Tronos, La Casa del Dragón no duda a la hora de matar personajes relevantes y, al igual que su predecesora, en ocasiones trae de vuelta a alguno que los fans ya daban por perdido. Así ha ocurrido en el quinto episodio de la tercera temporada, que ha supuesto el (inesperado para algunos, predecible para otros) regreso de un personaje al que no se había visto desde el primer capítulo de la entrega.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Es cuando Aegon y Larys se encuentran de vuelta en el campo de refugiados, hablando del barco que cogerán para ir a Essos tras su inútil intento de continuar el viaje en busca de Aemond, que Tyland Lannister (Jefferson Hall) hace su gran aparición y les propone un plan alternativo.

La última vez que los fans vieron a Tyland, este era arrojado al mar por la almirante Lohar en la Batalla del Gaznate. Aunque se podía dar su muerte por segura, teniendo en cuenta la pesada armadura que llevaba y las muchas rocas con las que podría haberse estrellado en su caída, su cadáver no llegó a aparecer en pantalla, lo que ya hizo sospechar a muchos que no había perecido realmente.

Por el momento, la serie no ha detallado cómo Tyland consiguió ponerse a salvo, aunque sí que ha sugerido que su apellido le habría ayudado a contratar guardaespaldas (o mercenarios baratos, según observa Larys). Tras encontrar a Aegon y Larys, el Lannister trata de convencerles de que, en vez de ir a Essos, vayan al asentamiento de su casa, Roca Casterly, algo a lo que el personaje de Matthew Needham se muestra reacio.

En todo caso, es de esperar que el trío tenga que huir pronto del campamento de refugiados, ya que Aegon acaba matando a su autoproclamado líder después de que este descubra su corona.

¿MUERE TYLAND LANNISTER EN FUEGO Y SANGRE?

Aparte de por la falta de un cuerpo, los fans que confiaban en la supervivencia de Tyland Lannister tenían como motivo para la esperanza el hecho de que en Fuego y Sangre su muerte no ocurriera en la Batalla del Gaznate, en la que ni siquiera participaba.

En el libro de George R. R. Martin, Tyland está en Desembarco del Rey cuando Rhaenyra lo toma, convirtiéndose en prisionero de los Negros y siendo enviado después a las Ciudades Libres. Aunque no se sabe si la serie de HBO Max será fiel a la obra original en cuanto al resto de la historia de este personaje en particular (que en la novela incluso llega a ser Mano del Rey), lo que está claro es que también en esta le queda un rol que desempeñar.