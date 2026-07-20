El macabro final de La Casa del Dragón 3x05: ¿Quién está matando a los Capas Doradas? - HBO MAX

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de La Casa del Dragón continúa su andadura y en su quinto episodio ha dejado una de las imágenes más tétrica e impactantes de la serie. Una estampa tan macabra que es capaz de sobrecoger incluso a un personaje tan despiadado y curtido en batalla como Daemon Targaryen. Y es que parte de la trama del capítulo se centra en una serie de asesinatos que va escalando hasta desembocar en una estremecedora escena.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Aunque Rhaenyra no tiene precisamente pocos problemas en los que pensar, en los primeros compases del quinto episodio, Daemon expone otro durante una reunión del consejo, revelando que unos soldados de la guardia de la ciudad (o Capas Doradas) han sido brutalmente asesinados. Mientras que la reina no considera que eso sea un asunto del que se deba ocupar la Corona, su marido la contradice, señalando cómo su apoyo fue clave en la toma de la Fortaleza Roja.

Así, independientemente de la opinión de Rhaenyra, Daemon decide hacerse cargo de lo que está ocurriendo y visita él mismo la ciudad, donde ve con sus propios ojos los cadáveres de dos guardias, con los intestinos sacados. A pesar de la agitación de los Capas Doradas, que ni siquiera están recibiendo su paga, el rey consorte consigue mantener la simpatía y lealtad que le profesan prometiéndoles riquezas en cuanto todo se calme y comiencen a invadir otros territorios.

Si bien los crímenes se llevan a cabo a la luz del día y sin testigos, la guardia consigue atrapar a uno de los supuestos implicados y Daemon y Ser Luthor lo torturan hasta que asegura que actuó solo y contratado por alguien a quien no vio la cara pero que le dijo que estaba sirviendo los intereses del verdadero rey. El cautivo les enseña entonces una moneda con el rostro de Daeron Targaryen.

UN FESTÍN PARA LOS TRAIDORES

Lejos de haber acabado con la amenaza, esta revela su verdadera magnitud cuando, al final del capítulo, Daemon encuentra a varios de sus hombres, entre ellos, Ser Luthor, asesinados y dispuestos alrededor de una mesa con las tripas fuera. "Un festín para los traidores", puede leerse en la pared, escrito con sangre. La escena (que recuerda por su composición a La última cena de Da Vinci) es tan macabra que el propio Daemon parece asustado.

Mientras que al principio Daemon había sospechado que el asesinato de los guardias se debía al descontento de la población por cómo Rhaenyra había abordado el asunto del vandalismo, pronto queda patente que hay un enemigo mucho más peligroso moviendo los hilos. Cuando el rey consorte descubre los primeros cuerpos, una niña corre a decirle algo a unos hombres, que se apresuran a mandar un pájaro a lord Ormund Hightower, que, muy ufano de sí mismo, instruye a su sobrino sobre la astucia como arma.

El Hightower, tal y como ya se reveló en el anterior episodio, pretende sentar a Daeron en el Trono de Hierro e incluso ha acuñado monedas con su cara. Afincado en Ladera, el personaje de James Norton se ha convertido en uno de los activos más importantes para los Verdes (aunque con sus propias intenciones) y una verdadera pesadilla para Rhaenyra y sus aliados.

¿OCURRE ASÍ EN FUEGO Y SANGRE?

Cabe decir que tanto los planes de Ormund para coronar a Daeron como la matanza de los Capas Doradas son adiciones de la serie que no aparecen en la obra original. En todo caso, se puede argumentar que la escena del macabro banquete sí que bebe de un pasaje de Fuego y Sangre.

En el libro de George R. R. Martin, son las fuerzas de Ser Criston Cole las que, en su avance por las Tierras de los Ríos, se encuentran con una grotesca parodia de festín formada con los cuerpos de soldados caídos, ya en descomposición. Más adelante, se topan con una escena similar, aunque en este caso se trata de una trampa, con soldados vivos disfrazados que les atacan por sorpresa.