Este controvertido episodio de Stranger Things 5 ya es oficialmente el peor valorado en la historia de la serie

El segundo volumen de la temporada 5 de Stranger Things no ha dejado indiferente a nadie. Especialmente en lo relativo a su penúltimo y bastante polémico episodio, que ya es oficialmente el peor valorado en la historia de la serie de Netflix.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según informa Collider, titulado El puente, el séptimo episodio de la temporada 5 cuenta con una calificación de 5,4 sobre 10 en IMDB. Esta puntuación convierte este capítulo en el peor valorado en toda la historia de la serie creada por Ross y Matt Duffer; de hecho, su valoración sigue cayendo en picado.

Hasta ahora, el dudoso honor de este puesto lo ocupaba, con una nota de un 6 en IMDB, el también séptimo episodio de la temporada 2, titulado La hermana perdida. Asimismo, cabe destacar que los usuarios han valorado esta quinta entrega de Stranger Things con un 66% en Rotten Tomatoes, mientras que las temporadas anteriores cuentan con valoraciones del 96%, 90%, 86% y 89%, respectivamente.

Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué el 7x05 de Stranger Things tiene una puntuación tan baja? Más allá de su extensa duración de 2 horas y 5 minutos, el episodio ha estado marcado por varios y enormes altibajos que han dejado tibios a los fans.

De hecho, muchos señalan que el principal punto de ruptura del episodio se debe a un momento que debería haber sido de los más emotivos y conmovedores: la escena en la que Will (Noah Schnapp) confiesa su homosexualidad ante casi una docena de personas, algunas de las cuales apenas lo conocen. Lejos de transmitir un carácter íntimo o profundamente emocional, como se esperaba de esta revelación, la secuencia resulta para muchos fans realmente anticlimática y algo forzada. Es más, el propio Schnapp llegó a describir esta escena de su personaje como si fuera una "rueda de prensa".

Por otra parte, está el instante en que Nancy Wheeler (Natalia Dyer) y Jonathan Byers (Will Heaton) rompen su relación en el peor momento posible: justo antes de que crean que van a morir ahogados en una habitación inundada de una extraña sustancia blanquecina. Otros incondicionales de la serie critican también el hecho de que Holly Wheeler (Nell Fisher) sea ahora prácticamente la principal protagonista de esta entrega, cuando apenas apareció en las anteriores.

Otros dos aspectos que generan debate en esta temporada 5 son, por una parte, que tanto Mike Wheeler (Finn Wolfhard) como Once (Millie Bobby Brown) parecen haber sido relegados a un segundo plano y, por otra, la gran revelación sobre el Upside Down (Mundo del Revés), pues esta no es una dimensión, sino un agujero de gusano, un puente entre dos puntos en el tiempo y el espacio.

Los dos puntos que conecta son Hawkins y un lugar que Dustin (Gaten Matarazzo) bautiza como el Abismo, auténtico hogar del Azotamentes, los demogorgons y el resto de criaturas. Es este lugar al que, de niña, Once desterró realmente a Henry Creel/Uno y no al Mundo del Revés como se pensaba. Y fue en el Abismo donde el villano se convirtió en Vecna.

Dicho esto, pese a la tibia acogida de este penúltimo episodio de la temporada 5 de Stranger Things, lo más probable es que su ansiado desenlace, que aterrizará en Netflix el 1 de enero de 2026, sea tan épico y memorable como ya prometieron los Duffer, aunque no será sangriento como en Juego de Tronos. "No estamos en Poniente. Me encanta Juego de Tronos, pero es un tipo de serie muy diferente a esta. No va a haber una Boda Roja", afirmó Matt Duffer en recientes declaraciones a The Hollywood Reporter.