Los Duffer avisan que el final de Stranger Things no será un baño de sangre: "No es Juego de Tronos" - NETFLIX

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

El segundo volumen de la quinta y última temporada de Stranger Things ha generado reacciones encontradas, con un sector de los fans indignados por lo benevolentes que los guionistas están siendo con algunos personajes que, llevados a situaciones límite, siempre consiguen sobrevivir.

En este sentido, y respondiendo a las críticas por la ausencia de muertes relevantes en esta última temporada, los hermanos Duffer han adelantado que el episodio final no será precisamente un baño de sangre al estilo de Juego de Tronos... aunque hay un personaje muy querido que no parece estar a salvo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Matt Duffer, cocreador de Stranger Things, ha asegurado que su intención no es "impactar ni molestar a nadie" con el final de la serie. "No es Juego de Tronos. No estamos en Poniente. Me encanta Juego de Tronos, pero es un tipo de serie muy diferente a esta. No va a haber una Boda Roja", afirmó.

"Creo que en el episodio final suceden algunas cosas muy sorprendentes, pero no pretendemos impactar ni molestar a nadie. Espero que, cuando la gente llegue al final del último episodio, sienta que lo que ocurre es inevitable y que no resulte doloroso, sino satisfactorio. Ya veremos", reflexionó el cineasta.

Acto seguido, los Duffer fueron preguntados acerca de si los fans deberían estar preocupados por personajes cuya predisposición a "morir por una causa mayor" ya ha sido insinuada en la serie. "En cuanto al destino de Steve, no lo sé. No puedo decirlo", señaló Matt Duffer, incluso sin que el nombre de Steve Harrington hubiera sido mencionado directamente por el entrevistador.

"Sería el siguiente paso lógico. Le siguen dando más y más palizas. La única forma de ir más allá sería la muerte", apuntó entre risas el cineasta. Recientemente, los hermanos Duffer parecieron adelantar la muerte del personaje representando el desenlace en The Tonight Show con varios muñecos y tirando el de Steve por el borde de la mesa.

Por su parte, Ross Duffer manifestó que están satisfechos con el desenlace de Stranger Things, especialmente con la última escena de la serie que, según relató, llevaban años imaginando y fue la primera que decidieron a la hora de planificar la quinta temporada.

"Sabíamos que, hiciéramos lo que hiciéramos, podíamos ofrecer ocho horas de entretenimiento que le gusten a la gente, pero si fallábamos en los últimos cinco minutos, ¡eso sería lo único de lo que hablaría todo el mundo!", reflexionó, añadiendo que, "con suerte, todo encajará en su sitio".