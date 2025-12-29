Un error de guion de Max en Stranger Things 5 indigna a los fans: "Nunca me va a cuadrar"

Un gran agujero de guion de Max en Stranger Things 5 que indigna a los fans: "Nunca me va a cuadrar" - NETFLIX

El segundo volumen de la temporada final de Stranger Things ya está disponible en Netflix y, a lo largo de los tres episodios que lo componen, dedica parte de su metraje a profundizar en Max. Precisamente, uno de los agujeros de guion más comentados de esta nueva tanda de capítulos está en cómo se desarrolla un importante punto de su arco narrativo, marcado por el coma en el que se vio inmersa en la cuarta temporada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al inicio de la quinta y última entrega del fenómeno de Netflix, Max seguía atrapada en el coma inducido por Vecna. Después de 18 meses en ese estado, durante los cuales la joven luchaba por su supervivencia desde el terreno mental ligado a los recuerdos de Henry Creel, el personaje de Sadie Sink despierta. Al poco tiempo de recuperar su consciencia, la chica se muestra visiblemente emocionada por su reencuentro con varios rostros emblemáticos de la serie como Lucas u Once.

De hecho, Max no solo aparece impactada, sino que llega a interactuar con varios de los personajes. Junto a Lucas habla de la canción que funcionó como salvavidas en su huida de Vecna, mientras que Mike le vacila diciendo que se ha tomado su tiempo para volver, a lo que ella le responde con un "Que te den, Wheeler". Es después del intercambio con Once donde los fans de Stranger Things señalan el problema de la escena, en concreto en la nula reacción de Max a la presencia de Hopper, que se dirige a ella diciéndole "Bienvenida a casa, niña".

En este punto, conviene recordar que el jefe de policía de Hawkins y figura paterna de Once fue dado por muerto tras los tras los acontecimientos del final de la tercera temporada. Al comienzo de la cuarta, Joyce y Murray descubren que sigue con vida en Rusia, pero esa información no llega al resto de personajes hasta el tramo final de aquella temporada, cuando Max ya había caído en su coma.

En consecuencia, la última certeza que tendría Max, por pura cronología, es que Hopper había muerto. Pero cuando el personaje de Sink vuelve a reunirse con los protagonistas de la ficción, esta no muestra desconcierto, alegría ni curiosidad sobre cómo es posible que Hopper esté allí. Muchos fans defienden que si el guion ha encontrado espacio para remates humorísticos en esta secuencia, también lo tendría que haber hecho para una reacción mínima de Max al ver vivo a alguien que creía muerto, en especial si se trata del padre adoptivo de su mejor amiga.

Existen posibles explicaciones que rebajarían el problema. La más sencilla es que la conversación haya ocurrido fuera de plano y que alguien actualizase a Max sobre el estado de Hopper mientras este acudía al hospital. Pero, al no verbalizar nada de eso en pantalla, la elección se percibe, como mínimo, extraña dentro de una temporada que está celebrando el reencuentro de varios de sus personajes.

Tal vez Max y Hopper mantengan una conversación que gran parte del público considera pendiente en el episodio final de Stranger Things, que llegará a Netflix el 1 de enero a las 2:00 hora española.