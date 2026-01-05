El final de Stranger Things desata la ira de los fans y lo comparan con el de Juego de Tronos: "pérdida de tiempo" - NETFLIX

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Stranger Things ha llegado a su esperado final en Netflix sin dejar indiferente a nadie. Tanto es así que muchos no han encontrado satisfactorio el desenlace que sus creadores, los hermanos Duffer, le han dado a la ficción, sino decepcionante. De hecho, hay quien incluso lo equipara al polémico final de de Juego de Tronos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En 2019, Juego de Tronos culminaba con su octava temporada, pero a muchos fans les costó digerir el desenlace de la ficción de HBO que, con su trama yendo más allá ya ampliamente del material escrito en las novelas de George R.R. Martin, idearon sus showrunners, David Benioff y D. B. Weiss, habían preparado.

Una desilusión que, sin duda, no esperaban repetir con el épico final que los Duffer habían prometido para Stranger Things... aunque para algunos ha sido incluso peor.

Y es que hay seguidores que han dado rienda suelta a su ira y frustración en redes sociales, cargando duramente contra el desenlace de Stranger Things y contra su epílogo, ubicado 18 meses después de la batalla contra Vecna. En el mismo, tras juegar una última campaña de Dragones y Mazmorras con sus amigos, Mike Wheeler (Finn Wolfhard) expone la posibilidad de que Once siga viva y se haya ocultado en un lugar remoto para, por fin, vivir en paz.

Un final abierto que algunos han considerado como una "pérdida de tiempo"... e incluso han calificado de "repugnante".

"Pensaba que Juego de Tronos tenía el peor final, pero Stranger Things ha conseguido la victoria. ¡Qué pérdida de tiempo!", afirma una fan en X.

Thought Game of Thrones had the worst finale, but #StrangerThings has gotten the win.

What a waste of time! — Leonora Bangheart (@leono_bangheart) January 1, 2026

"Confirmado tras ver el final de Stranger Things", destaca un incondicional, respaldándolo con un montaje.

"Hicieron el final de Juego de Tronos. Repugnante", se jacta un usuario.

They Game Of Thrones'd the finale. Sickening #StrangerThings — 🏴‍☠️ImTiredOfThis🐊 (@TampaVinny25) January 1, 2026

"¿Derrotando al villano principal con armas y fuego en pocos minutos? ¿Y todo este desarrollo durante 9 años? Podrían haberlo hecho en la temporada 1 o 2", se cuestiona un internauta sobre el final de Vecna en el último episodio de Stranger Things, antes de señalar que el desenlace de Juego de Tronos es mejor.

By defeating the main villain with guns and fire within few minutes?

And this buildup for 9 yrs ? They could have done it in season 1 or 2 .



Game of Thrones >>> #StrangerThings#StrangerThings5 https://t.co/zuqacsofk3 — Jack (@iamjack1992) January 1, 2026

"Millie Bobby Brown tuvo la misma reacción que Emilia Clarke cuando se les preguntó a ambas sobre los finales de Stranger Things y Juego de Tronos, respectivamente. Jajaja. Las dos intentaron advertirnos", soltó otro fan con sorna.

Millie Bobby Brown had the same reaction as Emilia Clarke when they were both asked about the endings of Stranger Things and Game of Thrones respectively LMAO.

They both tried to warn us 😭#StrangerThings5 #StrangerThings pic.twitter.com/U2f7HnZGym — H Lone (@HLONE303) January 1, 2026

"La temporada 5 de Stranger Things tiene que ser la segunda peor entrega de una serie de televisión que he visto nunca. Justo detrás de Juego de Tronos. Más vale que te la saltes, porque créeme cuando te digo que no te pierdes una mierda", sentenció otro.

Stranger things season 5 gotta be the second worst season to a tv show I have ever seen . Right behind game of thrones you might as well just sleep through it bc trust me when I say you didn’t miss a fucking thing . #StrangerThings 11 ded — Sequoyah (@SequoyahO) January 1, 2026

"¿Por qué necesitamos la muerte de un personaje importante? Por favor, explícalo", cuestiona un fan descontento con el final de Once. "En cuanto al episodio final, no hay nada en juego y no tiene ningún impacto emocional. Sobre la serie en su conjunto, el reparto se hizo demasiado grande. Los personajes y las tramas quedaron relegados y acabaron con el ritmo de la ficción", respondió otro.

In regards to the final episode, there’s no stakes and there’s no emotional impact.



As for the whole show, the cast just got too big. Characters and plot lines just got left behind and killed the shows pacing in later seasons — keegan (@Keegan59992745) January 1, 2026

"Los hermanos Duffer son unos COBARDES, tío. No exploraron lo suficiente la trama de Henry, dejaron a Nancy sola después de arrastrar el triángulo amoroso desde la temporada 1 porque, Dios no lo quiera, una mujer sea independiente. Y amada, mataron y luego resucitaron a personajes... Un desastre", afirmó un tuitero.

the duffer bros are COWARDS man they did not explore the henry storyline enough, had nancy end up alone after dragging the love triangle since s1 bc god forbid a woman is independent AND loved, killed then unkilled characters… a mess #strangerthings5

pic.twitter.com/q1WeUctpx7 — raf | stranger things spoilers (@zoeyduatch) January 1, 2026

"Eso fue una mierda, no tan horrible como Juego de Tronos, pero aun así muy mala. Esa mierda podía haber sido un simple correo electrónico. Da la impresión de que The Umbrella Academy se tomó 10 largos años para esto no, hermano", sentenció un incondicional descontento.

That’s shit was BAD not as bad as game of thrones but still very bad that shit could of been an email it’s giving the umbrella academy 10 long years for that naw #StrangerThings5 #StrangerThings pic.twitter.com/UYF33SVbpd — La Tsomething (@Lala_Innis) January 1, 2026

"La reacción de Millie Bobby Brown y Emilia Clarke al final de su serie", destaca un usuario, acompañando su publicación de dos clips donde ambas actrices se toman a guasa cuando les preguntan por los respectivos finales de Once y Daenerys Targaryen.

Millie Bobby Brown and Emilia Clark reaction to the ending of their show😭 pic.twitter.com/rqTLTJJKRT — kira 👾 (@kirawontmiss) January 1, 2026

"Quiero ser muy serio con esto, pero nunca creí ver una serie con un hype tan grande tener un final más malo que GOT. Stranger Things lo acaba de superar, es el peor final, no tomar riesgos, monotonía, hasta dejó de ser Stranger Things", soltó un fan.

Quiero ser muy serio con esto, pero nunca creí ver una serie con un hype tan grande tener un final más malo que GOT, Stranger Things lo acaba de superar, es el peor final, no tomar riesgos, monotonía, hasta dejó de ser stranger things. — J (@JoseanCF) January 2, 2026

"Intenté 700 veces ver el final de Stranger Things, pero estaba tan gaga q no entendí absolutamente nada, quizás es una señal d q no hay q verlo y listo", asegura una seguidora de la serie de Netflix.

intenté 700 veces ver el final d stranger things pero estaba tan gaga q no entendí absolutamente nada quizás es una señal d q no hay q verlo y listo — que se yo mamita hace lo q quieras sos muy vuelter (@lluvi42) January 2, 2026

"La temporada final de Stranger Things es una de las peores cosas que vi en televisión. Increíble cómo pudieron ir de esa escena hermosísima cantando el tema de Never Ending Story a esta basura sin emoción en modo Marvel. El epílogo, por favor, qué bodriazo", se queja un internauta.

La temporada final de Stranger Things es una de las peores cosas que vi en televisión. Increíble cómo pudieron ir de esa escena hermosísima cantando el tema de Never Ending Story a esta basura sin emoción en modo Marvel. El epílogo, por favor, qué bodriazo. — M (@unfoxtrot_) January 2, 2026

"El final de Stranger Things es una mierda", sentenció a continuación otro usuario.