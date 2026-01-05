El final de Stranger Things desata la ira de los fans y lo comparan con el de Juego de Tronos: "pérdida de tiempo" - NETFLIX
MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -
Stranger Things ha llegado a su esperado final en Netflix sin dejar indiferente a nadie. Tanto es así que muchos no han encontrado satisfactorio el desenlace que sus creadores, los hermanos Duffer, le han dado a la ficción, sino decepcionante. De hecho, hay quien incluso lo equipara al polémico final de de Juego de Tronos.
((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))
En 2019, Juego de Tronos culminaba con su octava temporada, pero a muchos fans les costó digerir el desenlace de la ficción de HBO que, con su trama yendo más allá ya ampliamente del material escrito en las novelas de George R.R. Martin, idearon sus showrunners, David Benioff y D. B. Weiss, habían preparado.
Una desilusión que, sin duda, no esperaban repetir con el épico final que los Duffer habían prometido para Stranger Things... aunque para algunos ha sido incluso peor.
Y es que hay seguidores que han dado rienda suelta a su ira y frustración en redes sociales, cargando duramente contra el desenlace de Stranger Things y contra su epílogo, ubicado 18 meses después de la batalla contra Vecna. En el mismo, tras juegar una última campaña de Dragones y Mazmorras con sus amigos, Mike Wheeler (Finn Wolfhard) expone la posibilidad de que Once siga viva y se haya ocultado en un lugar remoto para, por fin, vivir en paz.
Un final abierto que algunos han considerado como una "pérdida de tiempo"... e incluso han calificado de "repugnante".
"Pensaba que Juego de Tronos tenía el peor final, pero Stranger Things ha conseguido la victoria. ¡Qué pérdida de tiempo!", afirma una fan en X.
"Confirmado tras ver el final de Stranger Things", destaca un incondicional, respaldándolo con un montaje.
"Hicieron el final de Juego de Tronos. Repugnante", se jacta un usuario.
"¿Derrotando al villano principal con armas y fuego en pocos minutos? ¿Y todo este desarrollo durante 9 años? Podrían haberlo hecho en la temporada 1 o 2", se cuestiona un internauta sobre el final de Vecna en el último episodio de Stranger Things, antes de señalar que el desenlace de Juego de Tronos es mejor.
"Millie Bobby Brown tuvo la misma reacción que Emilia Clarke cuando se les preguntó a ambas sobre los finales de Stranger Things y Juego de Tronos, respectivamente. Jajaja. Las dos intentaron advertirnos", soltó otro fan con sorna.
"La temporada 5 de Stranger Things tiene que ser la segunda peor entrega de una serie de televisión que he visto nunca. Justo detrás de Juego de Tronos. Más vale que te la saltes, porque créeme cuando te digo que no te pierdes una mierda", sentenció otro.
"¿Por qué necesitamos la muerte de un personaje importante? Por favor, explícalo", cuestiona un fan descontento con el final de Once. "En cuanto al episodio final, no hay nada en juego y no tiene ningún impacto emocional. Sobre la serie en su conjunto, el reparto se hizo demasiado grande. Los personajes y las tramas quedaron relegados y acabaron con el ritmo de la ficción", respondió otro.
"Los hermanos Duffer son unos COBARDES, tío. No exploraron lo suficiente la trama de Henry, dejaron a Nancy sola después de arrastrar el triángulo amoroso desde la temporada 1 porque, Dios no lo quiera, una mujer sea independiente. Y amada, mataron y luego resucitaron a personajes... Un desastre", afirmó un tuitero.
"Eso fue una mierda, no tan horrible como Juego de Tronos, pero aun así muy mala. Esa mierda podía haber sido un simple correo electrónico. Da la impresión de que The Umbrella Academy se tomó 10 largos años para esto no, hermano", sentenció un incondicional descontento.
"La reacción de Millie Bobby Brown y Emilia Clarke al final de su serie", destaca un usuario, acompañando su publicación de dos clips donde ambas actrices se toman a guasa cuando les preguntan por los respectivos finales de Once y Daenerys Targaryen.
"Quiero ser muy serio con esto, pero nunca creí ver una serie con un hype tan grande tener un final más malo que GOT. Stranger Things lo acaba de superar, es el peor final, no tomar riesgos, monotonía, hasta dejó de ser Stranger Things", soltó un fan.
"Intenté 700 veces ver el final de Stranger Things, pero estaba tan gaga q no entendí absolutamente nada, quizás es una señal d q no hay q verlo y listo", asegura una seguidora de la serie de Netflix.
"La temporada final de Stranger Things es una de las peores cosas que vi en televisión. Increíble cómo pudieron ir de esa escena hermosísima cantando el tema de Never Ending Story a esta basura sin emoción en modo Marvel. El epílogo, por favor, qué bodriazo", se queja un internauta.
"El final de Stranger Things es una mierda", sentenció a continuación otro usuario.