La escena más asquerosa de The Boys 3 está inspirada en Thanos, Ant-Man y la teoría más loca de Marvel

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

The Boys ha regresado a Amazon Prime Video con su tercera temporada. El primer episodio ha sorprendido al público con una desagradable secuencia que, además, guarda una relación con Thanos y con uno de los Vengadores del Universo Cinematográfico Marvel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el primer episodio, titulado Payback, Swatto (Joel Labelle), una especie de versión de Ant-Man de Garth Ennis, liga con un hombre que le propone "meterse dentro de él". El personaje lo hace en el sentido literal, ya que Swatto tiene la habilidad de empequeñecer y consigue meterse dentro de su amante a través de su uretra.

Mientras Swatto está dentro, el superhéroe estornuda. Esto provoca que Swatto de repente vuelva a su tamaño original, haciendo explotar a su amante y ofreciendo una de las escenas más gore de la ficción.

"Craig Rosenberg escribió el guion y merece la mayor parte de la culpa", dijo Kripke en una entrevista con Variety. "La escena evolucionó en una sala de guionistas y la evolución de esa secuencia comenzó cuando dijimos 'necesitamos que The Boys luche contra un superhéroe'. Entonces nos preguntamos '¿qué gran superhéroe no hemos hecho todavía?'. Alguien dijo 'no hemos hecho Ant-Man'. Y luego otra persona dijo 'está ese meme de Ant-Man trepando por el trasero de Thanos y explotándolo. Así que deberíamos hacer eso. Deberíamos darle a la audiencia lo que Marvel no puede darles'", relató.

Sin embargo, en la sala de guionistas surgió un problema. "Entonces otra persona levanta la mano y dice '¿no hicimos ya una explosión de culo?'", contó Kripke. "La hicimos en la temporada 1, con Translucent, que es divertidísimo. Si quitas el culo, en realidad no hay tantos orificios por los que puedas entrar. Y fue Craig quien montó ese argumento. Dijo 'mira, la boca no es graciosa y ya hemos hecho el trasero. Así que vamos a abrir un nuevo camino a través del ojo de la aguja, por así decirlo'. Y fue muy divertido", agregó.

Kripke se refiere a la infame teoría que los fans bautizaron como Thanus y que se convirtió en meme antes del lanzamiento de la película Vengadores: Endgame. La teoría asegura que Ant-Man (Paul Rudd) podría derrotar al poderoso supervillano Thanos (Josh Brolin) adoptando el tamaño de una hormiga, metiéndose en su ano y luego volviendo a su tamaño completo.